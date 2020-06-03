Залы в ожидании: как региональные музеи адаптируются к столичным рекомендациям

Музеи в регионах, где уже снят режим самоизоляции, начали подготовку к приему первых посетителей. Точных сроков возобновления полноценной работы пока нет — решение будут принимать местные власти. Но сначала нужно получить предписания о противоэпидемиологических мерах. Как выяснили «Известия», Роспотребнадзор приступил к их разработке только 1 июня — после обращения Минкультуры. Ранее ведомство Ольги Любимовой направило в правительство РФ «дорожную карту» по возвращению отрасли к активной жизни и даже определило пилотный музей для проработки мер — ГМИИ им. А.С. Пушкина. Однако перенос столичного опыта на провинцию может быть сопряжен с трудностями. Причем не только с финансовыми.

«Дорожная карта»

В регионах более 2 тыс. государственных музеев. Многие из них, особенно художественные галереи, расположенные в крупных городах, обладают уникальными коллекциями. В частности, в 1920–1930-е годы провинциальные собрания пополнились шедеврами русского авангарда, которые сегодня оцениваются в миллионы долларов. Помимо этого за пределами обеих столиц хранится много работ передвижников.

Гордость региональных собраний, особенно Русского Севера, Поволжья и Урала, — иконопись, произведения народных ремесел и исторические артефакты. В отдельных случаях местные художественные традиции могут и вовсе быть уникальными: так, в Перми широко представлена религиозная деревянная скульптура, в Бурятии и Якутии — предметы, связанные с шаманизмом.

Залы в ожидании Экспозиция в музее истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского в Якутске Фото: РИА Новости/Андрей Шапран

Сегодня почти все музеи страны закрыты — до распоряжения глав регионов. В Минкультуры «Известиям» сообщили, что процесс их возвращения к активной деятельности будут курировать на муниципальном и региональном уровне: команда распахнуть двери для публики придет не из Москвы. А вот противоэпидемиологические меры должны разработать в столице.

— 1 июня Министерством культуры было направлено обращение с просьбой подготовить рекомендации для музеев. В настоящее время они в разработке совместно с отраслевыми специалистами министерства, — подтвердили газете в Роспотребнадзоре.

Еще в первой половине мая ведомство Ольги Любимовой представило «дорожную карту» по возвращению культурных учреждений к привычной жизни. Пилотным музеем был определен ГМИИ им. А.С. Пушкина. Его директор Марина Лошак рассказала «Известиям», что планируется продавать билеты только онлайн и по сеансам, проверять температуру посетителей и сотрудников на входе, требовать применения масок и перчаток. А также — изменить состав смотрителей в залах, среди них не должно быть лиц старше 65 лет, которые находятся в группе риска. Минкультуры согласилось с предложенными мерами.

Однако, как выяснили «Известия», далеко не всё из этого удастся воплотить в регионах.

Только через кассу

Прежде всего многие музеи страны не могут предоставить возможность приобретения билетов через сайт.

— У нас билеты продаются только через кассу, электронной продажи нет и в ближайшем будущем не планируется, — сообщила «Известиям» директор Муниципальной художественной галереи Костромы Вера Прямикова.

Залы в ожидании Музей-усадьба Н.К. Рериха в Изваре Фото: Музей-усадьба Н.К. Рериха в Изваре

Аналогичная ситуация — в Музее-усадьбе Н.К. Рериха в Изваре (Ленинградская область), который со второй половины мая уже открыт для посещения. Его директор Ольга Черкасова, впрочем, признает, что в перспективе надо ставить этот вопрос перед руководством. Проблема в том, что многие музеи не могут принять такое решение самостоятельно.

— Мы один из 28 филиалов «Музейного агентства» — это государственное бюджетное учреждение, объединяющее музеи Ленинградской области. Поэтому бухгалтерия централизованная, оплата идет через нее, — пояснила Ольга Черкасова.

Пока нет онлайн-продаж и у Воронежского областного художественного музея им. И.Н. Крамского, однако его директор Ольга Рябчикова заверила «Известия», что скоро соответствующая опция появится на сайте — договор о его доработке уже подписан.

Впрочем, даже те учреждения, где оплата через интернет будет доступна (Мурманский областной художественный музей, нижегородский «Арсенал»), не собираются совсем отказываться от обычных касс: не все посетители готовы покупать билеты онлайн.

Возраст смотрителей

Еще одна сложность — пенсионный возраст смотрителей. В регионах говорят, что найти им замену проблематично.

— Кто пойдет работать в музей на такие маленькие деньги? Люди допенсионного возраста не согласятся сидеть за такую зарплату целый день. Про молодежь я вообще не говорю, это даже не обсуждается. Смотритель — не та должность, на которой себя нужно как-то активно проявлять, — поделилась Ольга Рябчикова. — Вопрос о музейных сотрудниках старше 65 лет поднимается, но как его решить, я не представляю.

По мнению заведующей Волго-Вятским филиалом ГМИИ имени Пушкина Анны Гор, возглавляющей «Арсенал» в Нижнем Новгороде, сотрудники пенсионного возраста сами должны решать, будут ли они работать. И лучше всего обеспечить максимальную безопасность тех работников, кто уже в штате, чем искать новых.

Залы в ожидании Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

Изящное решение проблемы придумали в Мурманске. В первые месяцы после открытия музея планируется сделать акцент на выставки декоративно-прикладного искусства, где экспонаты находятся в витринах, — это позволит не выводить возрастных сотрудников в залы, ограничившись меньшим количеством смотрителей и камерами наблюдения. А серьезные художественные выставки будут перенесены на конец года.

— У нас примерно 60% смотрителей пенсионного возраста. Сейчас они на больничном. Когда музей откроется, они займутся работой с каталогом и составлением картотеки для двух наших библиотек, — пояснила схему Ирина Костянова, замдиректора Мурманского областного художественного музея.

Деньги на маски

Во всех перечисленных музеях «Известиям» сообщили, что сотрудники работают в масках и перчатках. А вот каким образом (точнее, за чей счет) обеспечивать средствами индивидуальной защиты посетителей — пока непонятно. В Костроме ждут решения областного комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью, в Мурманске рассчитывают на спонсоров.

— Мы надеемся на сознательность посетителей, но полностью снять с себя эту ответственность не можем. Сейчас у нас уходит на приобретение масок и перчаток в среднем 5000 рублей в месяц. Тоже деньги, но подъемные. Если придется тратить больше — надо думать. У нас есть клуб «Друзья музея», может, они нам смогут помочь, — поделилась Ирина Костянова. — Главный расход, кстати, на перчатки. А маски мы покупаем в больших рулонах — 50 штук за 80 рублей. Правда, их надо еще нарезать — уборщики и гардеробщики нам в этом помогают.

Залы в ожидании Фото: ТАСС/Егор Алеев

Нижегородскому «Арсеналу», который ранее перешел от РОСИЗО к Пушкинскому музею, и вовсе не на кого надеяться, кроме федерального ведомства.

— Купить маски и перчатки можно только за счет субсидий от Минкультуры РФ. Собственных средств у нас на данный момент нет, поскольку со сменой головной организации обнулялись и закрывались счета (это произошло как раз перед пандемией). Регион может финансировать для федерального учреждения только проекты, а не хозяйственные закупки, — посетовала Анна Гор.