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Источник сообщил о продлении договора России и Саудовской Аравии по нефти

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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS
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Россия и Саудовская Аравия договорились продлить текущий уровень сокращения добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ минимум на месяц. Об этом в среду, 3 июня, сообщил источник ТАСС, участвовавший в переговорах.

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«Условились, что нужно продлить как минимум на месяц. Дальше будем смотреть по ситуации», ― рассказал он агентству.

При этом собеседник ТАСС отметил, что Россию и Саудовскую Аравию не устроили данные по исполнению обязательств ОПЕК+ другими странами в мае, добавив, что пока проблема соблюдения квот не решится, встреча представителей стран назначена не будет.

Ранее, 26 мая, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле положительно оценивают эффект от сделки ОПЕК+. По его словам, благодаря соглашению удается избежать негативного и обвального развития ситуации на энергетических рынках.

В начале марта цены на нефть обрушились из-за сокращения мирового спроса. Причинами стали срыв сделки ОПЕК+ и пандемия коронавируса. 12 апреля страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае–июне текущего года, на 7,7 млн — во втором полугодии и на 5,8 млн — далее до конца апреля 2022 года.

Соглашение вступило в силу с 1 мая этого года. В декабре 2021 года его параметры могут быть пересмотрены.

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