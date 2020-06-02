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Минэнерго назвало объем добытой в мае нефти в рамках сделки ОПЕК+

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Россия в мае сократила добычу нефти до 8,59 млн баррелей в сутки в рамках сделки ОПЕК+. Об этом во вторник, 2 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

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«В рамках соглашения ОПЕК+ по итогам мая 2020 года среднемесячный уровень добычи нефти в России составил 8,59 млн баррелей в сутки», — сказано в сообщении.

Как сообщалось утром во вторник, в настоящее время страны ОПЕК+ близки к продлению текущей квоты по сокращению добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки до начала сентября.

30 мая фьючерсные контракты нефти Brent с поставкой в августе выросли на 6% до $38,17 к моменту закрытия лондонской биржи ICE. Таким образом, стоимость этой марки превысила $38 впервые с марта.

20 мая в Минэнерго заявили о восстановлении спроса на нефть в мире в мае на 20%. Эксперты указали, что на рост мировых котировок нефти положительно повлияли вступление в силу нового соглашения ОПЕК+ и дополнительное сокращение добычи ближневосточными поставщиками.

В начале марта цены на нефть обрушились из-за сокращения мирового спроса. Причинами стали срыв сделки ОПЕК+ и сокращение спроса на фоне пандемии коронавируса. 12 апреля страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае–июне текущего года, на 7,7 млн — во втором полугодии и на 5,8 млн — далее до конца апреля 2022 года.

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