Лукашенко исключил революционную смену правительства в Белоруссии

Революции при смене состава правительства Белоруссии не будет. Такое мнение выразил в среду, 3 июня, президент республики Александр Лукашенко.

«И полгода мы формировали новый состав правительства. Поэтому ожидать, что тут революция произойдет при смене правительства, не следует», — цитирует главу государства БелТА.

По словам Лукашенко, масштабные изменения в составе кабмина нежелательны в связи с кризисными явлениями в мировой экономике в условиях пандемии.

«Последствия этого кризиса будут очень серьезные. Поэтому резкий слом, замена всех членов правительства были бы неправильными с точки зрения текущего момента», — заключил президент.

25 мая Лукашенко заявил, что намерен сформировать новый состав правительства Белоруссии до президентских выборов, передает RT.

Позже, 1 июня, он заверил, что не допустит организации «майданов» в стране в преддверии и в день проведения выборов главы государства, сообщает НСН.

Лукашенко занимает пост президента Белоруссии с июня 1994 года. Сейчас идет его пятый срок подряд.