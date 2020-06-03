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Лукашенко исключил революционную смену правительства в Белоруссии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Революции при смене состава правительства Белоруссии не будет. Такое мнение выразил в среду, 3 июня, президент республики Александр Лукашенко.

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«И полгода мы формировали новый состав правительства. Поэтому ожидать, что тут революция произойдет при смене правительства, не следует», — цитирует главу государства БелТА.

По словам Лукашенко, масштабные изменения в составе кабмина нежелательны в связи с кризисными явлениями в мировой экономике в условиях пандемии.

«Последствия этого кризиса будут очень серьезные. Поэтому резкий слом, замена всех членов правительства были бы неправильными с точки зрения текущего момента», — заключил президент.

25 мая Лукашенко заявил, что намерен сформировать новый состав правительства Белоруссии до президентских выборов, передает RT.

Позже, 1 июня, он заверил, что не допустит организации «майданов» в стране в преддверии и в день проведения выборов главы государства, сообщает НСН.

Лукашенко занимает пост президента Белоруссии с июня 1994 года. Сейчас идет его пятый срок подряд.

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