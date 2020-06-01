Лукашенко заявил о недопущении «майданов» в период выборов президента Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не допустит организации «майданов» в стране в преддверии и в день проведения выборов президента. Такое заявление глава государства сделал в понедельник, 1 июня, на встрече с председателем Комитета государственной безопасности Белоруссии Валерием Вакульчиком, передает БЕЛТА.

«Государственная безопасность — основа основ. И Комитету государственной безопасности в этом плане принадлежит вместе с президентом ведущая роль по защите независимости и суверенитета нашего государства. Мы абсолютно знаем цели, которые преследуют тут отдельные ветродуи. Эти цели нам ясны: устроить нам майданчик в преддверии президентских выборов или в день президентских выборов», — сказал Лукашенко. Также он предупредил всех «майданутых», что майданов в Белоруссии не будет, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Лукашенко занимает пост президента Белоруссии с июня 1994 года. Сейчас идет его пятый срок подряд, уточняет RNS.

В настоящее время в стране проходит предвыборная кампания. Выборы президента в Белоруссии назначены на 9 августа, передает НСН.

29 мая в Гродно был задержан белорусский блогер Сергей Тихановский, который планировал выдвигаться кандидатом в президенты республики.

Ранее Тихановский не зарегистрировал инициативную группу для сбора подписей в поддержку своего выдвижения, так как на тот момент отбывал административный арест и не смог подписать документы для подачи в ЦИК. Между тем инициативную группу зарегистрировала супруга блогера Светлана, и она выдвигается в президенты. Блогер значится руководителем ее инициативной группы.