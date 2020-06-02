Прямой эфир
Сюжет:

В Белоруссии выявили 852 случая коронавируса за сутки

0
Фото: РИА Новости/Виктор Толочко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Белоруссии за сутки коронавирусную инфекцию подтвердили у 852 человек. Общее число заболевших в стране достигло 44 255. Об этом во вторник, 2 июня, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минздрав страны.

Первая пошла: прототип одной из вакцин от COVID-19 создан в МГУ
Частицы, имитирующие SARS-CoV-2, ученые сконструировали из вируса табачной мозаики и белков патогена

За 24 часа из-за коронавируса в Белоурссии скончались три человека. Таким образом, общее число жертв COVID-19 достигло 243.

25 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил второй волны коронавирусной инфекции в республике и призвал серьезно к ней готовиться, передает RT.

Ранее в четверг сообщалось, что в Токио зафиксирован резкий скачок количества новых случаев заражения коронавирусом. Городские власти объявили о второй волне коронавируса и попросили граждан не покидать свои дома, сообщает RNS.

27 мая премьер-министр России Михаил Мишустин и его белорусский коллега Сергей Румас в ходе телефонного разговора договорились о совместной активизации работы министерств здравоохранения в рамках борьбы с распространением COVID-19.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 210 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.

По данным международного статистического бюро Worldometer на 2 июня, всего в мире выявлено свыше 6,4 млн заболевших COVID-19, скончались 378 тыс. человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Белоруссия назвала объем закупок российской нефти в июне
Лукашенко заявил о недопущении «майданов» в период выборов президента Белоруссии

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020