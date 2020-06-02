В Белоруссии выявили 852 случая коронавируса за сутки

В Белоруссии за сутки коронавирусную инфекцию подтвердили у 852 человек. Общее число заболевших в стране достигло 44 255. Об этом во вторник, 2 июня, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минздрав страны.

За 24 часа из-за коронавируса в Белоурссии скончались три человека. Таким образом, общее число жертв COVID-19 достигло 243.

25 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил второй волны коронавирусной инфекции в республике и призвал серьезно к ней готовиться, передает RT.

Ранее в четверг сообщалось, что в Токио зафиксирован резкий скачок количества новых случаев заражения коронавирусом. Городские власти объявили о второй волне коронавируса и попросили граждан не покидать свои дома, сообщает RNS.

27 мая премьер-министр России Михаил Мишустин и его белорусский коллега Сергей Румас в ходе телефонного разговора договорились о совместной активизации работы министерств здравоохранения в рамках борьбы с распространением COVID-19.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 210 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.

По данным международного статистического бюро Worldometer на 2 июня, всего в мире выявлено свыше 6,4 млн заболевших COVID-19, скончались 378 тыс. человек.