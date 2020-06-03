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ФРГ с 15 июня снимет ограничения на поездки в страны ЕС и Британию

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Фото: Global Look Press/Sven Hoppe
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Германия с 15 июня снимет ограничение на поездки в различные страны ЕС и Великобританию. Об этом в среду, 3 июня, сообщил на пресс-конференции глава МИД ФРГ Хайко Маас.

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«Мы сегодня приняли решение отменить с 15 июня предостережения на поездки в страны ЕС, ассоциированные с Шенгенской зоной государства и Великобританию и заменить их отдельными рекомендациями», — приводит ТАСС слова Мааса.

Он отметил, что Испания и Норвегия, вероятно, несколько позже разрешат осуществлять туристические поездки. Таким образом, отмена предостережений на выезд в эти страны будет зависеть от решения местных властей.

Что касается вопроса о продлении или отмене ограничений на въезд в Европу из третьих стран, то здесь ФРГ ожидает решение Еврокомиссии, которое должно быть озвучено на этой неделе, после этого данный вопрос обсудят в Берлине.

Министр добавил, что одновременно с введением послаблений и возобновлением туризма нельзя допустить второй волны распространения коронавирусной инфекции.

Страны ЕС утвердили 17 марта закрытие на 30 дней внешних границ сообщества для борьбы с распространением COVID-19. В начале мая Еврокомиссия рекомендовала странам — членам Евросоюза продлить эту меру до 15 мая. После этого ряд государств постепенно и в зависимости от эпидемиологической обстановки начали открывать свои внутренние границы.

В конце мая постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что об открытии внешних границ Евросоюза пока не идет речи. Он подчеркнул, что к этому вопросу ЕС планирует вернуться не ранее 15 июня.

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