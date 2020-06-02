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Власти Британии могут отменить карантин для прибывающих из ряда стран

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Фото: REUTERS/Toby Melville
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Британские власти рассматривают возможность ослабления обязательного 14-дневного карантина для всех прибывающих в королевство людей за счет организации так называемых воздушных мостов с рядом стран. Об этом со ссылкой на источник в британском правительстве сообщила газета Daily Telegraph.

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Неназванный высокопоставленный собеседник издания сообщил, что послабления могут вступить в силу уже 29 июня, а их идею лично поддерживает премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. При этом сам обязательный карантин как для туристов, так и для граждан Великобритании начнет действовать в стране с 8 июня.

При этом против такого карантина резко выступили авиакомпании, так как такие меры, по их мнению, перечеркнут планы восстановления, рухнувшего практически до нуля объема авиаперевозок. Кроме того, карантин не позволит британцам отправиться в заграничный отпуск в этом году, считают авиакомпании.

В свою очередь издание Independent сообщило, что ряд авиакомпаний направили в министерство транспорта список из 45 стран, с которыми Великобритании следует наладить «воздушные мосты». В него попали Испания, Италия, Франция, Болгария, Кипр, Греция и Турция, а также Марокко, Тунис, Египет, США, Канала, Мексика и другие, в том числе государства северной Европы. При этом в списке нет России, Бельгии, Украины и Исландии.

С 13 мая в Великобритании началось снятие ограничительных мер, введенных на фоне пандемии коронавируса. В этот день граждане страны начали выходить на работу, создав очереди при входе в столичном метро.

По данным Worldometer на 1 июня, в мире выявлено больше 6,3 млн случаев коронавируса, из них свыше 376,9 тыс. летальных. С начала пандемии от заболевания выздоровели более 2,8 млн человек.

На официальном уровне в Соединенном Королевстве признают, что цифры, которые называет минздрав страны, не отражают всей полноты картины.

Как отмечает Национальная статистическая служба (ONS), Минздрав Великобритании учитывает лишь случаи, когда инфицирование подтверждено анализами, а ONS включает в свою статистику и те случаи, когда в свидетельстве о смерти указано лишь подозрение на наличие заболевания.

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