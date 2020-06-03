Онищенко призвал делать тест на антитела к коронавирусу перед поездкой за рубеж

Россиянам посоветовали перед поездкой за рубеж делать тест на антитела к коронавирусу. Данную инициативу озвучил академик РАН, бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в интервью телеканалу «Звезда».

«Я бы посоветовал нашим гражданам — у нас есть сегодня возможность проверить, — есть ли у вас антитела. И если они у вас есть, то вы можете ехать хоть в Нью-Йорк, а если их нет, то я бы даже и в Италию не советовал», — заявил Онищенко.

Как отмечает ТАСС со ссылкой на представителей региональных властей и сотрудников клиник, с 1 июня государственные и частные лаборатории начали проводить тестирование россиян на антитела к новой коронавирусной инфекции. Это поможет установить число уже переболевших граждан, а также оценить вероятность второй волны коронавируса.

По словам заммэра столицы Анастасии Раковой, в Москве ежедневно проводится около 35 тыс. тестов на антитела к COVID-19.

По состоянию на 2 июня в России общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 423 741 человека, умерли 5037 пациентов, выздоровели ― 186 985.

На прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в городе. При этом он допустил сохранение ограничений до появления вакцины от коронавируса.

В то же время президент России Владимир Путин сообщил, что страна прошла пик заболеваемости.

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