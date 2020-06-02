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Мишустин поручил сохранить коечный фонд на случай второй волны пандемии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Министерству здравоохранения РФ обеспечить сохранение перепрофилированного для оказания помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией коечного фонда на случай второй волны пандемии. Об этом сообщается на сайте правительства.

Кроме того, Минздраву поручено проработать вопрос о необходимости формирования дополнительного коечного фонда. Срок исполнения распоряжения — до 5 июня. Также до 4 июня Минздрав должен внести проект постановления, который предусматривает изменения особенностей реализации базовой программы обязательного медицинского страхования в условиях второй волны коронавирусной инфекции для возобновления плановой работы медорганизаций.

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Мишустин поручил до 3 июня высшим должностным лицам субъектов РФ оценить потребность в необходимых средствах индивидуальной защиты (СИЗ), а при поступлении информации о нехватке таких средств обеспечить незамедлительное принятие мер по исправлению ситуации. Такое предложение было высказано в целях обеспечения безопасности медицинских и иных работников, которые участвуют в оказании помощи гражданам с выявленным коронавирусом.

Премьер также поручил Минпромторгу и Минздраву до 5 июня проанализировать представленные заявки и обеспечить совместно с органами исполнительной власти субъектов своевременные поставки средств индивидуальной защиты в медицинские организации.

В Минэкономразвития также рассказали, что правительство не будет сокращать расходы бюджета в условиях ожидаемого снижения доходов. Для финансирования текущих обязательств и антикризисных программ будут задействованы средства ФНБ, пишет ТАСС.

Общенациональный план восстановления экономики, подготовленный правительством РФ, является продолжением пакета антикризисных мер, направленных на поддержку занятости и доходов населения, а также восстановление экономической активности в целом.

«Необходимость реализации масштабных антикризисных программ потребовала существенного смягчения бюджетной политики. В условиях ожидаемого снижения доходов бюджетные расходы не сокращаются, а, наоборот, увеличиваются, будут задействованы средства ФНБ и заимствования, чтобы профинансировать как текущие обязательства, так и антикризисные программы», — говорится в сообщении Минэкономразвития.

2 июня Михаил Мишустин в ходе рабочей встречи по видеосвязи представил президенту страны Владимиру Путину доклад об общенациональном плане восстановления экономики после пандемии коронавируса.

Реализация плана разбита на три этапа. Первый — адаптация и стабилизация в июне–сентябре текущего года, второй — восстановление с октября 2020 года по июнь 2021 года, а затем третий — активный рост в июле–декабре 2021 года. К концу следующего года, как предполагается в плане, рост отечественного ВВП должен достигнуть не менее 2,5%.

Стоимость его исполнения за два года, как отметил премьер, составит около 5 трлн рублей.

Около 500 конкретных мероприятий, указанных в документе, охватывают практически все экономические секторы страны, которым необходима поддержка для преодоления коронавирусного кризиса.

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