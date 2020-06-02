Минфин РФ не увидел в ОФЗ-н источник финансирования бюджета

Министерство финансов России не считает облигации федерального займа для физических лиц (ОФЗ-н) значимым источником финансирования дефицита бюджета. Об этом во вторник, 2 июня, сообщили в ведомстве.

«В связи с необходимостью финансирования мероприятий, направленных на борьбу с последствиями эпидемии COVID-19, в настоящее время активно изучается вопрос увеличения объемов эмиссии «классических», рыночных ОФЗ, размещаемых на еженедельных аукционах Минфина России, основными участниками которых являются профессиональные участники финансового рынка из числа банков, инвестиционных фондов, управляющих компаний», — цитирует сообщение министерства ТАСС.

При этом ОФЗ-н рассматривается в качестве инструмента повышения финансовой грамотности граждан и развития у них культуры инвестирования средств, отметили в ведомстве.

Кроме этого, в Минфине сообщили, что, в отличие от облигаций для населения, ОФЗ является основным средством привлечения триллионов рублей в федеральный бюджет ежегодно.

Так называемые народные облигации, или ОФЗ-н — это долговые ценные бумаги, предназначенные исключительно для населения.

Ранее в этот же день сообщалось, что одним из пунктов восстановления экономики после коронавируса в общенациональном плане числится развитие долгосрочных финансовых инструментов для компаний и населения. Они предполагают расширение перечня механизмов финансирования предпринимательства, создание новых инвестиционных инструментов для населения и упрощение уже существующих.

Среди них, например, увеличение продаж «народных» облигаций за счет внедрения на финансовые платформы механизма индивидуальных инвестиционных счетов.