Прямой эфир
Сюжет:

Котяков назвал число получающих пособие по безработице с марта

0
Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Почти 450 тыс. человек получают пособие по безработице с марта. Об этом заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков в среду, 3 июня.

Рыночное отношение: 40% россиян сообщили о сокращении зарплат во время эпидемии
Потеря работы по-прежнему остается самым сильным кризисным страхом граждан, выяснили эксперты

Всего в России состоят на учете 2,2 млн безработных, заявил министр.

Также Котяков рассказал, что выплачены пособия на 400 тыс. детей в возрасте 3–7 лет. Всего поступило более 1,3 млн заявок на это пособие. Планируется, что в течение 2020 года их получат более 2 млн семей. Сумма этого пособия — половина прожиточного минимума на ребенка.

2 июня Котяков сообщил, что в этом году на пособие для детей до трех лет будет выделено около 151 млрд рублей. Правом на это пособие, по словам министра, могут воспользоваться 80% российских семей.

В тот же день день Совет Федерации одобрил закон об увеличении минимального размера пособия по уходу за первым ребенком до полутора лет, предложенного ранее президентом страны Владимиром Путиным. Теперь родители, включая студентов, оставшиеся без работы из-за коронавируса, смогут получить денежную выплату в размере 6752 рубля, а не 3375 рублей.

Президент Путин в ходе своего обращения к гражданам страны 11 мая анонсировал дополнительные «детские» выплаты для поддержки российских семей в условиях распространения коронавирусной инфекции. Согласно постановлению правительства о соответствующих выплатах, принятых им на следующий день после предложения главы государства, российские семьи, в которых есть дети до трех лет, среди прочего, могут претендовать на выплату в 5 тыс. рублей в апреле, мае и июне.

По состоянию на 3 июня в России общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 432 277 человек, умерли 5215 пациентов, выздоровели ― 195 957.

Согласно данным статистического бюро Worldometer, на Украине выявили 24 823 случая коронавируса, при этом 735 человек скончались, а еще 10 440 ― вылечились.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Выплаты на детей 1 июня получат 10 млн семей
На Украине за сутки выявлено 483 случая заболевания коронавирусом

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020