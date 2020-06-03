Котяков назвал число получающих пособие по безработице с марта

Почти 450 тыс. человек получают пособие по безработице с марта. Об этом заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков в среду, 3 июня.

Всего в России состоят на учете 2,2 млн безработных, заявил министр.

Также Котяков рассказал, что выплачены пособия на 400 тыс. детей в возрасте 3–7 лет. Всего поступило более 1,3 млн заявок на это пособие. Планируется, что в течение 2020 года их получат более 2 млн семей. Сумма этого пособия — половина прожиточного минимума на ребенка.

2 июня Котяков сообщил, что в этом году на пособие для детей до трех лет будет выделено около 151 млрд рублей. Правом на это пособие, по словам министра, могут воспользоваться 80% российских семей.

В тот же день день Совет Федерации одобрил закон об увеличении минимального размера пособия по уходу за первым ребенком до полутора лет, предложенного ранее президентом страны Владимиром Путиным. Теперь родители, включая студентов, оставшиеся без работы из-за коронавируса, смогут получить денежную выплату в размере 6752 рубля, а не 3375 рублей.

Президент Путин в ходе своего обращения к гражданам страны 11 мая анонсировал дополнительные «детские» выплаты для поддержки российских семей в условиях распространения коронавирусной инфекции. Согласно постановлению правительства о соответствующих выплатах, принятых им на следующий день после предложения главы государства, российские семьи, в которых есть дети до трех лет, среди прочего, могут претендовать на выплату в 5 тыс. рублей в апреле, мае и июне.

По состоянию на 3 июня в России общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 432 277 человек, умерли 5215 пациентов, выздоровели ― 195 957.

Согласно данным статистического бюро Worldometer, на Украине выявили 24 823 случая коронавируса, при этом 735 человек скончались, а еще 10 440 ― вылечились.