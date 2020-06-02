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Правительство выделит 151 млрд рублей на пособия для детей до трех лет

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В России в этом году на пособие для детей до трех лет будет выделено около 151 млрд рублей. Такие данные привел министр труда и социальной защиты страны Антон Котяков во вторник, 2 июня, в ходе своего выступления на правительственном часе в Совете Федерации.

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«Ежемесячные выплаты на первого ребенка были продлены до достижения им трех лет. Кроме того, теперь за пособием могут обратиться семьи, где среднедушевой доход не превышает двух прожиточных минимумов на человека», — напомнил глава ведомства.

По его словам, на данный момент ежемесячное пособие в размере регионального прожиточного минимума на ребенка уже получают 718 тыс. семей. Котяков отметил, что правом на пособия могут воспользоваться около 80% российских семей.

Ранее в этот же день Совет Федерации одобрил закон об увеличении минимального размера пособия по уходу за первым ребенком до полутора лет, предложенного ранее президентом страны Владимиром Путиным. Теперь родители, включая студентов, оставшиеся без работы из-за коронавируса, смогут получить денежную выплату в размере 6 752 рубля, а не 3 375 рублей.

Накануне Пенсионный фонд России (ПФР) перечислил первые выплаты семьям с детьми от трех до 16 лет. Общая сумма перевода составила 146 млрд рублей. Речь идет о единовременном пособии в 10 тыс. рублей на каждого ребенка указанного возраста.

Президент Путин в ходе своего обращения к гражданам страны 11 мая анонсировал дополнительные «детские» выплаты для поддержки российских семей в условиях распространения коронавирусной инфекции. Согласно постановлению правительства о соответствующих выплатах, принятых им на следующий день после предложения главы государства, российские семьи, в которых есть дети до трех лет, среди прочего могут претендовать на выплату в 5 тыс. рублей в апреле, мае и июне.

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