Ученые назвали регион с самым чистым воздухом на планете

Самый чистый воздух на Земле можно обнаружить над так называемым Южным океаном — водами Тихого, Атлантического и Индийского океанов, омывающими Антарктиду. В этом убедились ученые из университета штата Колорадо (США) и их австралийские коллеги, говорится в публикации журнала Proceedings of the Natural Academy of Sciences (PNAS).

Как отмечают исследователи, из-за деятельности человека на планете почти не осталось мест с «первозданной» окружающей средой. Но атмосфера над водами океанов, омывающих Антарктиду, почти не испытала на себе влияния аэрозольных загрязнений и пыли с континентов.

Для изучения чистоты воздуха ученые проделали морской путь из Хобарта, Тасмания до ледников Антарктиды. В пробах забираемого воздуха находились бактерии, по которым они могли определить свойства нижней атмосферы. При этом судно находилось на расстоянии 40 км до ледяной кромки Антарктиды.

В ходе изучения воздуха оказалось, что бактерии попадали в окружающую среду непосредственно из океана, что подтвердило изначальную гипотезу. Из этого специалисты сделали вывод об изолировании материка от распространения бактерий с южных континентов.

«Это говорит о том, что Южный океан — один из немногих регионов, на которые антропогенная деятельность почти не повлияла», — отметил соавтор исследования Томас Хилл.

В апреле специалисты назвали столицу Австрии Вену самым зеленым и экологически чистым городом мира. В городе отмечено обилие парковых зон, а также широкое использование экологически чистых видов транспорта.