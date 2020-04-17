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Киев вышел на первое место в мире по уровню загрязнения воздуха

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Фото: TASS/Zuma
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Киев занял первое место по уровню загрязненности воздуха во всем мире. Об этом свидетельствуют данные рейтинга городов по качеству воздуха и загрязнению атмосферы IQ Air.

Помимо него высокие строчки антирейтинга занимает ряд китайских городов. Среди российских городов лидером по загрязненности воздуха является Красноярск — 71-е место. Москва заняла 83-е место.

10 апреля глава Государственной инспекции ядерного регулирования (ГИЯР) Украины Григорий Плачков заявил, что загрязненный атмосферный воздух от пожаров в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС попадет в Киев, однако концентрация радиоактивных элементов будет ниже опасной для здоровья.

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