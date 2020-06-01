Мусорный баг: в чем любят купаться дети Индонезии

Хорошо жить на острове в Индийском океане, неподалеку от туристической зоны с роскошными отелями — после школы, например, можно искупаться. Надо только разгрести метровый слой мусора. Пластик, бытовые отходы, бумагу, которые сбрасываются в море, во время прилива прибивает к домам жителей Индонезии. В День защиты детей фотогалерея «Известий» — о прибыльном бизнесе и развлечениях юных жителей города-острова Батам
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Фото: Getty Images/NurPhoto/Teguh Prihatna
Индонезия, производящая почти 1,3 млн т пластиковых отходов в год и не имеющая инфраструктуры для их утилизации, считается вторым в мире источником загрязнения морей после Китая
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Фото: Getty Images/NurPhoto/Donal Husni
Во время отливов мусор из рек и каналов 17 тыс. индонезийских островов выносится в море, а во время приливов его прибивает ко всем окрестным побережьям
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Фото: Getty Images/Ed Wray
Ответственность за загрязнение морей возлагают как на местных жителей, так и на туристов
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Фото: Getty Images/Ulet Ifansasti
11-летняя Нунг уже достаточно взрослая, чтобы работать — она приготовилась собирать пластик
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Фото: REUTERS/Willy Kurniawan
Восьмилетняя Энджел Хасана Нова Путри пока играет в прятки с подругой среди мешков с мусором
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Фото: REUTERS/Enny Nuraheni
Компания соседских мальчишек смастерила себе лодку и весла, благо материалов вокруг предостаточно, и отправилась искать приключений
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Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Donal Husni
Местный житель Салам выступает посредником между жителями деревни и близлежащей бумажной фабрикой
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Фото: REUTERS/Supri
Он человек небедный — говорит, что эта работа позволила ему заплатить за обучение детей, а также купить для семьи дом с загоном для скота
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Фото: REUTERS/Willy Kurniawan
«У меня уже девять коз», — признается он
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Фото: REUTERS/Willy Kurniawan
И отмечает, что вытянул счастливый билет — эта деятельность гораздо проще, чем фермерство
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Фото: Getty Images/NurPhoto/Basri Marzuki
Проблема стала настолько серьезной, что на уборку мусора призвали военных, однако это мало помогло. Некоторые эксперты прогнозируют, что к 2050 году в море пластика станет больше, чем рыбы
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