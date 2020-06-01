Мусорный баг: в чем любят купаться дети Индонезии

Хорошо жить на острове в Индийском океане, неподалеку от туристической зоны с роскошными отелями — после школы, например, можно искупаться. Надо только разгрести метровый слой мусора. Пластик, бытовые отходы, бумагу, которые сбрасываются в море, во время прилива прибивает к домам жителей Индонезии. В День защиты детей фотогалерея «Известий» — о прибыльном бизнесе и развлечениях юных жителей города-острова Батам