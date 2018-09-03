Ловят мусор вместо рыбы: жизнь на берегах самой грязной реки в мире

Самой грязной рекой в мире считается Читарум — река, протекающая по территории Западной Явы в Индонезии. Сегодня ее воды почти не видны за толстым слоем покрывающего их мусора. Как сейчас живется местным жителям — в галерее портала iz.ru
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Фото: Getty Images/Ed Wray
Раньше воды этой реки использовались для полива расположенных по берегам рисовых полей, это третья по величине река Явы
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Фото: Getty Images/Ed Wray
Однако в 1980-е с началом индустриализации она стала быстро загрязняться
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