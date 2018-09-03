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Ловят мусор вместо рыбы: жизнь на берегах самой грязной реки в мире

Несмотря на тонны мусора, Читарум остается одной из важнейших рек для жителей Индонезии
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Фото: Getty Images/Eko Siswono Toyudho/Anadolu Agency
Самой грязной рекой в мире считается Читарум — река, протекающая по территории Западной Явы в Индонезии. Сегодня ее воды почти не видны за толстым слоем покрывающего их мусора. Как сейчас живется местным жителям — в галерее портала iz.ru
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Фото: Getty Images/Ed Wray
Раньше воды этой реки использовались для полива расположенных по берегам рисовых полей, это третья по величине река Явы
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Фото: Getty Images/Ed Wray
Однако в 1980-е с началом индустриализации она стала быстро загрязняться
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Фото: Getty Images/Eko Siswono Toyudho/Anadolu Agency
В ее округе работает больше тысячи фабрик — все они сбрасывают отходы в воды Читарум
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Фото: Getty Images/Ed Wray
Всего ежедневно в реку попадает около 20 тыс. т мусора и 340 тыс. т жидких отходов
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Фото: Getty Images/Ed Wray
Из-за высокого уровня загрязнения в этой реке уже погибли больше 60% населявших ее видов рыб, а местные рыбаки теперь зарабатывают тем, что продают выловленный в воде мусор
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Фото: Getty Images/Ed Wray
При этом от Читарум по-прежнему зависят жизни почти 80 млн человек. Это всё еще источник орошения для рисовых полей
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Фото: Getty Images/Ed Wray
Кроме того, это одна из двух рек, которые питают крупнейшую ГЭС в Западной Яве
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Фото: Getty Images/Ed Wray
Если воды реки из-за обилия мусора нельзя будет использовать для питания ГЭС, миллионы людей могут лишиться электричества
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Фото: Getty Images/Ed Wray
Исследования, которые проводили активисты, показали, что сейчас уровень загрязнения свинцом здесь в тысячу раз выше допустимого по нормам, установленным США
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Фото: Getty Images/Ed Wray
Правительство Индонезии пообещало очистить реку, однако пока проект так и не был реализован, в том числе из-за недостатка средств
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