Экстремальные «Веспы»: элитный тюнинг для бедных по-индонезийски

Мопедов в Индонезии много, а денег у населения не очень. Поэтому желающие выделиться, украшают свои средства передвижения чем придется. Самые необычные мотороллеры с фестиваля «экстремальных Весп», в галерее iz.ru
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Фото: Getty Images/Ed Wray
Фестиваль проходит недалеко от Джакарты, где когда-то работал завод итальянской марки Vespa. Эти скутеры были самыми популярными в стране. Потом он закрылся, и запчасти сильно подорожали. Но индонезийцы справляются с ремонтом своими силами
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Фото: REUTERS/Darren Whiteside
В конце лета сотни владельцев «Весп» собираются на пляже: едят, танцуют, поют и показывают свои мопеды. Есть среди них те, кто старается сохранить аутентичный вид. Но модификация мотороллеров давно стала так популярна, что превратилась в прибыльный бизнес
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Фото: REUTERS/Darren Whiteside
Rat rod — направление в тюнинге, в основе которого идея внешне ветхого и «заряженного» внутри средства передвижения. Любители специально «заржавливают» и уродуют свои мотоциклы и машины, чтобы придать им необычный вид. У индонезийских байкеров в отличие от западных коллег всё взаправду. Они кастомизируют свои мопеды бамбуковыми палками, пластиковыми пакетами, дорожными конусами и изолентой
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Фото: REUTERS/Darren Whiteside
Уродуют итальянские мопеды и профессиональные механики в многочисленных мастерских. На фото: работник салона «экстремальных «Весп» в городе Кедири готовит модель на продажу
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Фото: REUTERS/Darren Whiteside
К 28 годам Йоги Хермаван Сайфулла, открывший такую мастерскую, стал состоятельным горожанином
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Фото: Getty Images/Ed Wray
Дешевый бензин, плохо развитый общественный транспорт, низкие доходы населения — мопеды были обречены на популярность в этой стране
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Фото: REUTERS/Darren Whiteside
Идея ограничить передвижение самодельных транспортных средств периодически возникает у правительства страны. Однако идти против национального увлечения никто не решается. В этом году фестиваль handmade-мопедов собрал более тысячи энтузиастов
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Фото: Getty Images/Ed Wray
Для аренды мопеда на Бали достаточно номера телефона. Стоит ли говорить, что местные получением водительских прав себя не утруждают
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Фото: Getty Images/Ed Wray
При этом многие путешественники отмечают, что владельцы мопедов — самые аккуратные и дисциплинированные водители на дорогах. Еще бы, ведь любая авария на подобной конструкции может быть фатальной
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Фото: REUTERS/Darren Whiteside
Безумный дизайн, смелая трактовка техники безопасности и непробиваемое спокойствие — эти ребята как нельзя лучше отражают жизнь и культуру родной страны
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