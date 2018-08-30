Экстремальные «Веспы»: элитный тюнинг для бедных по-индонезийски

Rat rod — направление в тюнинге, в основе которого идея внешне ветхого и «заряженного» внутри средства передвижения. Любители специально «заржавливают» и уродуют свои мотоциклы и машины, чтобы придать им необычный вид. У индонезийских байкеров в отличие от западных коллег всё взаправду. Они кастомизируют свои мопеды бамбуковыми палками, пластиковыми пакетами, дорожными конусами и изолентой