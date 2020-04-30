Вена названа самым экологичным городом мира

Столица Австрии Вена названа самым зеленым и экологически чистым городом мира, сообщает портал для путешественников Lonely Planet.

Рейтинг составила консалтинговая компания Resonance Consultancy на основе количества зеленых насаждений, а также уровня загрязнения воздуха.

Вена заняла первое место в списке из-за обилия парковых зон, а также экологичного пользования транспортом.

Второе и третье места занимают немецкие города Мюнхен и Берлин соответственно. Жители последнего используют наименьшее количество воды на душу населения в Европе, говорится в исследовании.

Четвертым идет испанский Мадрид, где много пешеходных зон, а пятым — бразильский Сан-Паулу, который является одним из крупнейших потребителей возобновляемой энергии в мире.

В топ-10 рейтинга также вошли Манчестер, Лиссабон, Сингапур, Амстердам и Вашингтон.

В начале апреля стало известно, что на фоне самоизоляции из-за пандемии коронавируса концентрация вредных веществ в воздухе над Москвой снизилась в пять раз.

Ранее такую тенденцию отмечали в Китае и ряде европейских городов, где из-за коронавируса сокращалось автомобильное движение и останавливались промышленные производства.