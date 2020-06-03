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Минобороны России перенесло военные летние сборы студентов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Министерство обороны России приняло решение перенести проведение летних военных сборов студентов на более поздний срок. Об этом в среду, 3 июня, сообщили в пресс-службе военного ведомства.

Это мы не проходили: родители попросили изменить сроки призыва
Они опасаются, что часть выпускников школ может оказаться в казармах, не успев сдать ЕГЭ

В Миоборороны подчеркнули, что такое решение было принято с учетом эпидемиологической обстановки, связанной с коронавирусом, в некоторых регионах страны.

«Основная часть учебных сборов перенесена на более поздний срок ― июль–октябрь 2020 года, а в некоторых вузах сроки их проведения перенесены на 2021 год», ― цитирует сообщение «РИА Новости».

Также в Миобороны отметили, что перед направлением на сборы все учащиеся вузов должны будут пройти обязательное медицинское освидетельствование, которое будет организовано самими вузами.

В апреле глава Генштаба Вооруженных сил, первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что в 2020 году выпускников школ решено не призывать, чтобы дать им возможность сдать ЕГЭ и поступить в вузы. Учащимся, оканчивающим высшие и средние специальные учебные заведения, также дадут возможность сдать выпускные экзамены до призыва.

В том же месяце Национальный родительский комитет попросил Минобороны перенести сроки призыва в армию. С учетом переноса сроков ЕГЭ из-за коронавируса родители опасаются, что юноши окажутся в армии раньше, чем получат аттестат и поступят в вузы.

Весенний военный призыв в России начался 1 апреля.

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