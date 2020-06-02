Столичные призывники перед отправкой в войска сдали тесты на COVID-19

Новобранцы из Москвы, пройдя тестирование на коронавирусную инфекцию, отправились на службу в ряды Вооруженных сил России, передает во вторник, 2 июня, «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа (ЗВО).

«В сборном пункте города Москвы прошла отправка призывников в воинские части ЗВО для прохождения срочной службы в рамках весеннего призыва. По прибытии каждый призывник прошел термометрию и сдал тест на COVID-19», — говорится в сообщении.

Указано, что процесс отправки был организован в индивидуальном порядке для каждого призывника, без скопления людей.

В сборный пункт в Москве новобранцев доставили автобусы группами по четыре-шесть человек. Там будущие солдаты получили комплекты летней и зимней одежды, несессер, SIM-карты, банковские карты, а также медицинские маски и антисептики.

Всего из столичного сборного пункта отправятся на службу около 6 тыс. призывников. Первые из них поехали в Ивановскую область в отдельную ракетную бригаду ЗВО. По прибытии все призывники будут помещены на 14-дневный карантин.

Ранее, 29 мая, около 60 новобранцев весеннего призыва отправились на службу из Новосибирска. На фоне распространения коронавирусной инфекции в стране отправка прошла без провожающих и при строгом соблюдении санитарных и противоэпидемических требований. Предварительно призывники сдали тесты на COVID-19.

29 апреля стало известно, что призывников будут тестировать на коронавирус на сборных пунктах перед отправкой в войска. Родители новобранцев весеннего призыва в этом году не допущены к присутствию на церемонии присяги из-за эпидемии коронавируса.

Весенний военный призыв в России начался 1 апреля.