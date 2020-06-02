Прямой эфир

Столичные призывники перед отправкой в войска сдали тесты на COVID-19

0
Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новобранцы из Москвы, пройдя тестирование на коронавирусную инфекцию, отправились на службу в ряды Вооруженных сил России, передает во вторник, 2 июня, «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа (ЗВО).

Армия — спасение: военные химики дезинфицируют сборные пункты и поезда
Мобильные отряды войск химзащиты обеспечат безопасность призывников на пути к месту службы

«В сборном пункте города Москвы прошла отправка призывников в воинские части ЗВО для прохождения срочной службы в рамках весеннего призыва. По прибытии каждый призывник прошел термометрию и сдал тест на COVID-19», — говорится в сообщении.

Указано, что процесс отправки был организован в индивидуальном порядке для каждого призывника, без скопления людей.

В сборный пункт в Москве новобранцев доставили автобусы группами по четыре-шесть человек. Там будущие солдаты получили комплекты летней и зимней одежды, несессер, SIM-карты, банковские карты, а также медицинские маски и антисептики.

Всего из столичного сборного пункта отправятся на службу около 6 тыс. призывников. Первые из них поехали в Ивановскую область в отдельную ракетную бригаду ЗВО. По прибытии все призывники будут помещены на 14-дневный карантин.

Ранее, 29 мая, около 60 новобранцев весеннего призыва отправились на службу из Новосибирска. На фоне распространения коронавирусной инфекции в стране отправка прошла без провожающих и при строгом соблюдении санитарных и противоэпидемических требований. Предварительно призывники сдали тесты на COVID-19.

29 апреля стало известно, что призывников будут тестировать на коронавирус на сборных пунктах перед отправкой в войска. Родители новобранцев весеннего призыва в этом году не допущены к присутствию на церемонии присяги из-за эпидемии коронавируса.

Весенний военный призыв в России начался 1 апреля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Эксперт оценил влияние отложенного призыва на обороноспособность страны
Путин поручил отложить осенний призыв в армию

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020