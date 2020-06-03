В Красноярске пропал шестилетний мальчик

В Красноярске полицейские разыскивают ребенка, потерявшегося во вторник вечером в Ленинском районе города. Об этом в среду, 3 июня, сообщается на сайте регионального главка МВД.

С заявлением о пропаже шестилетнего мальчика обратились родственники. По их информации, ребенок вышел из дома около 19:00 и на данный момент его местонахождение неизвестно.

К розыску привлечены, помимо сотрудников полиции, специально созданные группы из участковых, инспекторов ПДН и сотрудников уголовного розыска. В поисках также участвуют волонтеры.

31 мая в Крыму во время похода на рыбалку со своим отцом пропала девочка. Родитель распивал алкоголь с друзьями и оставил дочь без присмотра, после чего девочка исчезла. О пропаже правоохранителям сообщила бабушка ребенка. Позднее в тот же день водолазы обнаружили тело ребенка в воде Северо-Крымского канала на территории Крымского полуострова недалеко от места отдыха ее родителя.

2 июня подозреваемого в убийстве шестилетней девочки 39-летнего мужчину задержали.