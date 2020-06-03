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Байден обеспечил себе победу на первичных выборах в штате Индиана

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Фото: REUTERS/Jim Bourg
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Победу на первичных выборах в штате Индиана, где отбирали делегатов, которые должны поддержать того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты США от партии на предстоящем национальном съезде демократов, обеспечил себе бывший вице-президент Джозеф Байден. Об этом в среду, 3 марта, сообщила телекомпания CNN.

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Пока данные поступили с 21,9% участков. Байден получил уже 79,8% голосов избирателей. Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс получил 10,9% голосов. При этом 8 апреля Сандерс вышел из предвыборной гонки и соперников у Байдена не осталось, однако имена некоторых из участвовавших ранее в гонке политиков по-прежнему значатся в бюллетенях.

По итогам праймериз в штате распределяют голоса 82 делегатов. Голоса 58 делегатов получил Байден. У Сандерса пока нет ни одного голоса.

Всего во вторник первичные выборы проходят в штатах Индиана, Мэриленд, Монтана, Нью-Мексико, Пенсильвания, Род-Айленд и Южная Дакота, а также в столичном федеральном округе Колумбия. Демократы претендуют на голоса 479 делегатов предстоящего партийного съезда, республиканцы — на 246.

Голосование проходит на фоне массовых протестов и беспорядков из-за смерти в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда.

В апреле 15 штатам пришлось отложить первичные выборы на фоне распространения коронавирусной инфекции.

16 марта Байден объявил, что готов назначить на должность вице-президента женщину, если выиграет на предстоящих президентских выборах. 28 мая Дональд Трамп уже не в первый раз отверг возможность переноса выборов в США.

Выборы на пост президента США пройдут 3 ноября 2020 года. Представитель от республиканцев — действующий американский лидер Дональд Трамп — объявил о намерении в них участвовать. В начале марта он одержал победу на праймериз во всех 13 штатах, где проходили первичные выборы Республиканской партии.

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