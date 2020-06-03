Прямой эфир
Сюжет:

В Подмосковье открылись парикмахерские и салоны красоты

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Московской области возобновили работу парикмахерские, религиозные объекты, а также салоны красоты, солярии, сауны, спа-салоны, бани и душевые площадью до 400 кв. м с отдельным входом.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев подписал постановление, в котором разрешалась работа данных объектов с 3 июня при соблюдении требований по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Охотный рад: как москвичи провели первый прогулочный день
В столице в понедельник был установлен антирекорд самоизоляции

Кроме того, в Подмосковье заработали организации по производству кинофильмов, видеофильмов, изданию звукозаписей и нот, при условии что в помещении одновременно будут присутствовать не более 50 человек.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса ввели в Подмосковье с 13 марта. С 29 марта в регионе действовал режим всеобщей самоизоляции. Были закрыты магазины, кроме торгующих зоотоварами и товарами первой необходимости, а также кафе, спортзалы, салоны красоты, парки и другие объекты.

28 мая Воробьев подписал постановление, по которому ослабляется режим ограничений, введенный с 28 марта из-за пандемии. В регионе возобновят свою работу кинотеатры под открытым небом и библиотеки. Также с начала лета ожидается открытие парковых зон для свободного посещения при условии соблюдения социальной дистанции и ношения масок с перчатками.

Кроме того, с 23 мая отменен пропускной режим на передвижение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Власти Подмосковья с 3 июня возобновят работу религиозных организаций
В Подмосковье отменили запрет на посещение кладбищ

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020