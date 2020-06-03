В Подмосковье открылись парикмахерские и салоны красоты

В Московской области возобновили работу парикмахерские, религиозные объекты, а также салоны красоты, солярии, сауны, спа-салоны, бани и душевые площадью до 400 кв. м с отдельным входом.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев подписал постановление, в котором разрешалась работа данных объектов с 3 июня при соблюдении требований по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Кроме того, в Подмосковье заработали организации по производству кинофильмов, видеофильмов, изданию звукозаписей и нот, при условии что в помещении одновременно будут присутствовать не более 50 человек.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса ввели в Подмосковье с 13 марта. С 29 марта в регионе действовал режим всеобщей самоизоляции. Были закрыты магазины, кроме торгующих зоотоварами и товарами первой необходимости, а также кафе, спортзалы, салоны красоты, парки и другие объекты.

28 мая Воробьев подписал постановление, по которому ослабляется режим ограничений, введенный с 28 марта из-за пандемии. В регионе возобновят свою работу кинотеатры под открытым небом и библиотеки. Также с начала лета ожидается открытие парковых зон для свободного посещения при условии соблюдения социальной дистанции и ношения масок с перчатками.

Кроме того, с 23 мая отменен пропускной режим на передвижение.