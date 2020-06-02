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Политолог оценила подготовку голосования по поправкам к Конституции

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Фото: РИА Новости/Елена Коробейникова
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Голосование по поправкам к Конституции удастся провести в обозначенный срок, благодаря тому что ЦИК РФ продолжала организационную работу, несмотря на пандемию коронавируса, рассказала «Известиям» руководитель департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Дарья Кислицына 2 июня.

Ранее в этот день глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова заявила, что в ходе голосования по поправкам к Конституции России требования безопасности по борьбе с коронавирусом будут выполнены, чтобы не было рисков для здоровья граждан.

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«При голосовании по поправкам будут использованы дистанционные формы, которые не раз уже применялись на выборах. Я имею в виду голосование вне участков, систему «Мобильный избиратель» — всё это сейчас будет применено еще в более широкой степени», — сказала Кислицына.

По ее словам, неделя предварительного голосования направлена на то, чтобы сделать процедуру максимально доступной.

Политолог уверена, что из тех, кто проголосует по поправкам, большинство сделает это непосредственно на избирательных участках.

«Этих людей важно обеспечить необходимыми средствами или условиями безопасности. Средства — это, в частности, на каждого персональные ручки, герметичные бюллетени и сама организация процесса. В частности, социальная дистанция», — сказала руководитель Департамента региональных программ ЭИСИ.

Она добавила, что ЦИК РФ активно учитывает и адаптирует наработки стран, которые проходили процедуру голосования в условиях пандемии, в частности Южной Кореи и Франции.

По мнению Кислицыной, позиция Эллы Памфмиловой сделать голосование по поправкам максимально открытым для наблюдателей важна с точки зрения обеспечения легитимности процедуры.

Внести изменения в Основной закон страны Путин предложил в ходе послания Федеральному собранию 15 января. Он представил целый блок социальных поправок: гарантия МРОТа не ниже прожиточного минимума, индексация пенсий и соцвыплат и финансовая поддержка семей с детьми.

Законопроект о поправках приняла Госдума 23 января. После документ поддержали региональные парламенты и Совет Федерации, а Конституционный суд признал законность представленных изменений. Первоначально голосование было запланировано на 22 апреля, но дату пришлось перенести из-за пандемии коронавируса.

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