Посол США в Германии ушел в отставку

После двух лет пребывания в должности посла США в Германии Ричард Гренелл подал в отставку. Об этом 2 июня сообщила газета Handelsblatt.

В должности посла США в Германии Гренелла сменил его заместитель Робин Куинвилл. Сам Гренелл, возможно, будет работать в предвыборном штабе действующего президента США Дональда Трампа, так как является близким соратником последнего.

Деятельность Гренелла в Германии неоднократно подвергалась критике.

19 марта 2019 года заместитель председателя бундестага Германии, замглавы Свободной демократической партии Вольфганг Кубики призвал объявить Гренелла персоной нон грата. Причиной стало критическое заявление Гренелла о том, что при планировании бюджета власти Германии отдалились от цели НАТО по финансированию организации. Речь шла о требовании Трампа, который настаивал на увеличении бюджета НАТО до 2% от ВВП стран-членов. Так, 10 марта Трамп заявил, что союзники Вашингтона, на территории которых размещены американские войска, могут начать платить за это в пять раз больше.

В середине февраля 2019 года немецкие парламентарии негативно отреагировали на то, что Гренелл разослал письма нескольким немецким компаниям с угрозой санкций из-за «Северного потока – 2» и предложил им «задуматься о репутации и своем будущем». При этом его представитель заявил, что дипломат лишь хотел донести позицию Вашингтона по данному вопросу, а не угрожать. Председатель немецкой партии «Христианско-демократический союз» осудила действия американского посла, назвав их довольно необычными с точки зрения дипломатии.