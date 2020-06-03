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«Наблюдатели и голосующие будут максимально защищены»

Глава рабочей группы ОП Максим Григорьев — о том, как будет организован процесс волеизъявления по поправкам в Конституцию
Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
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«Наблюдатели и голосующие будут максимально защищены»
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2020-06-02 15:43:12
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При проведении голосования по поправкам в Конституцию все наблюдатели будут обеспечены масками, перчатками и санитайзерами. Об этом в интервью «Известиям» рассказал руководитель рабочей группы Общественной палаты по общественному контролю за этой процедурой Максим Григорьев. Он также отметил, что наблюдатели наравне с членами избирательных комиссий получат возможность пройти тест на коронавирус. По его данным, за процессом волеизъявления на протяжении семи дней будут следить около 500 тыс. человек. Владимир Путин объявил, что общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию пройдет 1 июля, однако, по словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, этот период растянут на неделю и начнут 25 июня. Накануне на заседании ЦИК она рассказала об организации безопасного проведения мероприятия. Стоит отметить, что 1 июля как день общероссийского голосования по поправкам в Конституцию будет выходным.

Взгляд из-под маски

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— Будут ли наблюдатели обеспечены средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими средствами? И сколько потребуется, по приблизительным оценкам, масок, перчаток и ручек?

В Центризбиркоме нас заверили, что наблюдатели будут обеспечены так же, как и члены избирательных комиссий. Об этом мы договорились с председателем ЦИК Эллой Памфиловой. То есть они получат как минимум одноразовые маски, перчатки, санитайзеры и одноразовые ручки. Их количество будет определяться строго в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, которые уже даны для членов избирательных комиссий.

— Будут ли наблюдатели проходить тест на коронавирус?

Наблюдатели получат возможность пройти этот тест, так же как и члены избирательных комиссий, сообщили в Центризбиркоме. Наблюдатели и голосующие будут надежно защищены.

Наблюдатели и голосующие
тестирование на коронавирус
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Голосование будет проводиться семь дней. Неужели всю неделю наблюдатели будут работать?

Они будут присутствовать на участках и на выездных голосованиях на протяжении всех этих дней. При этом их количество на участке определит каждый регион в отдельности. Но всё это решается демократическим путем по желанию самого наблюдателя.

Вирусный эффект

— А как будет осуществляться наблюдение при проведении голосования на открытом воздухе?

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Как голосование на открытом воздухе, так и общественный контроль за ним будут осуществляться ровно так же, как это делается при любом выездном голосовании. То есть точно так же, как и всегда, будет проверяться личность гражданина, его наличие в списках избирателей, обеспечиваться тайна голосования и так далее. Наблюдатели будут выезжать на место и смотреть, как идет процесс. Никакой разницы нет. Предусмотренные ЦИК меры по бесконтактному голосованию позволят защитить здоровье и наблюдателей, и самих голосующих.

— Каким образом осуществлялась подготовка наблюдателей в период режима самоизоляции?

Мы проводили семинары, мероприятия, круглые столы — всё это в дистанционной форме. У нас на сайте Общественной палаты есть обучающие видеозаписи. Наши организации-партнеры, которых у нас более тысячи, и региональные палаты тоже вели эту работу. Это обучение было построено на стандарте общественного наблюдения, который разработан палатой. Он есть в открытом доступе. По нему и будет вестись работа наших наблюдателей.

Наблюдатели и голосующие
Девушка в защитном костюме члена участковой избирательной комиссии для проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ на дому на презентации в ЦИК РФ

Девушка в защитном костюме члена участковой избирательной комиссии для проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ на дому на презентации в ЦИК РФ

Фото: РИА Новости/Елена Коробейникова

— Хватит ли месяца для их полной подготовки?

— Безусловно, пандемия коронавируса приостановила процесс подготовки наблюдателей. Однако система общественных палат является крупнейшей структурой гражданского общества, которая имеет большой опыт работы в этом вопросе. У нас в 2017 году было более 150 тыс. наблюдателей, часть этого актива осталась. Но пришли и новые люди. Только мы в состоянии это сделать с более чем 2 тыс. общественных организаций — партнеров.

Полмиллиона наблюдателей

— Каково последнее актуальное число наблюдателей на данный момент?

На сегодня у нас только из регионов пришло уже 140 тыс. наблюдателей. Я думаю, что в течение ближайших двух недель их число значительно повысится. При этом мы еще ждем наблюдателей от партий. Особенно от тех, с кем заключали соглашение. Планируется, что их тоже будет несколько сотен тысяч человек.

Наблюдатели и голосующие
Набор члена участковой избирательной комиссии для проведения голосования по поправкам в конституцию РФ

Набор члена участковой избирательной комиссии для проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ

Фото: РИА Новости/Елена Коробейникова

— А сколько всего планируется наблюдателей?

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Мы планируем более полумиллиона в том случае, если партии обеспечат то количество наблюдателей, которое планировали, заключая соглашение с Общественной палатой. Среди партий — «Единая Россия», ЛДПР, «Справедливая Россия», «Родина» и многие другие.

— Однако не все решили заключать соглашение с Общественной палатой. Как они это объясняют?

Какие-то партии не в состоянии обеспечить наблюдателей. Насколько я знаю, партия «Яблоко» отказалась прийти на мероприятие в Общественной палате. Это связано с ее позицией: она вообще против внесения поправок в Конституцию. Коммунисты тоже сделали заявление, что будут наблюдать с помощью аффилированных с ними общественных структур. Конечно, любая партия имеет право исходить из собственных убеждений.

— Сколько наблюдателей планируется отправить на один участок?

Общее количество человек у нас будет порядка пяти-шести на участок. Этого более чем достаточно для организации наблюдения.

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