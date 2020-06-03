Маленький и большой: ЦСКА определился с лидерами на ближайшие три года

Баскетбольный ЦСКА наряду с «Миланом» стал самым активным игроком на трансферном рынке в первую неделю официального межсезонья. Московский клуб уже расстался с четырьмя игроками своего ростера — Кайлом Хайнсом, Коста Куфосом, Роном Бэйкером и Михаилом Кулагиным. В ближайшие дни армейцы также могут объявить об уходе Яниса Стрелниекса — проявить себя в полной мере баскетболисту помешала травма. При этом руководство действующих чемпионов Евролиги сделало два хода, которые, вероятнее всего, будут определять лицо команды на ближайшие три года. Речь идет о подписании долгосрочных контрактов с Майком Джеймсом и Николой Милутиновым.

По три года лидерам

Как и сообщали «Известия», офис армейцев сразу после выхода из карантина объявил о долгосрочном контракте со своим ключевым игроком Майком Джеймсом. Американец получил трехлетний контракт и, возможно, станет новым капитаном команды. Это звание оказалось вакантным после ухода в «Милан» центрового Кайла Хайнса. Впрочем, болельщики армейцев недолго переживали расставание с самым титулованным действующим игроком Европы. Уже во вторник ЦСКА объявил о подписании трехлетнего соглашения с топовым большим — 25-летним Николой Милутиновым.

— Солидные клубы не подписывают топ-игроков на один год, а стараются обеспечить длительные контракты, чтобы создать династию, которая будет приносить титулы, — отметил в разговоре с «Известиями» олимпийский чемпион, экс-форвард ЦСКА Сергей Тараканов. — Джеймс и Милутинов могут стать лидерами команды на длинной дистанции. Майк по натуре победитель, очень харизматичный игрок, способный решать исходы матчей. Милутинов — один из лучших центровых мира, не уехавших в NBA. Очень подвижный, доминирующий. Их трехлетние контракты подчеркивают, что, несмотря на тяжелую экономическую ситуацию, клуб по-прежнему крепко стоит на ногах и в ближайшие годы продолжит ставить перед собой максимальные задачи в Евролиге.

Московский клуб хотел заполучить центрового сборной Сербии еще прошлым летом и готов был даже выплатить внушительную неустойку «Олимпиакосу». Однако греки отказались от этого предложения, и Милутинов их не подвел. В сезоне-2019/20 он стал лучшим в Евролиге по подборам (8,2), в том числе в нападении (3,6). Другие его средние показатели — 10,3 очка (65,6% двухочковых, 76,5% штрафных), 1,2 передачи, 0,5 перехвата, 0,6 блок-шота за 24,6 минуты. Во многом благодаря усилиям бигмена «Оли» продолжал бороться за место в плей-офф на момент досрочного завершения сезона.

В греческом гранде гигант (рост — 213 см) провел пять лет, за это время он стал чемпионом Греции – 2015/16 и дважды попал в символическую пятерку местного первенства (2018, 2019). Центровой выступал за сборные своей страны по всем возрастам, завоевал серебро на юниорском чемпионате мира в 2013-м, а в прошлом году сыграл за национальную команду на ЧМ. В Китае новичок ЦСКА набирал 7 очков и 2,3 подбора за чуть более 14 минут на паркете.

— Подписание Милутинова — отличный ход руководства ЦСКА, — рассказал «Известиям» экс-тренер сборной России и «Олимпиакоса» Дэвид Блатт. — Они сумели заполучить одного из главных свободных агентов межсезонья в Европе. Я много работал с Николой и могу сказать, что это очень дисциплинированный, обучаемый игрок. В Москве он продолжит прогрессировать, и думаю, что его следующим шагом будет отъезд в NBA. У него очень большой потенциал.

Никола Милутинов был выбран на драфте NBA-2015 под 26-м номером. Права на него за океаном принадлежат «Сан-Антонио».

Сильные и слабые стороны баскетболиста «Известиям» описал экс-тренер «Химок» и «Легии» Тане Спасев.

— Милутинов — очень опытный игрок в борьбе под кольцом — это придает новые возможности ЦСКА на обеих сторонах площадки, — считает Тане Спасев. — Взаимодействие между Джеймсом и Милутиновым при розыгрыше пик-н-ролла, если американец не будет передерживать мяч, может стать очень грозным оружием армейцев в атаке. Габариты баскетболиста — рост 213 см — позволят московскому клубу не проигрывать щит командам вроде «Реала» или «Барселоны», где есть такие гиганты, как Вальтер Тавареш (221 см) и Анте Томич (218 см). Недостаток серба по сравнению с Хайнсом заключается в том, что он не может так же грамотно и быстро размениваться на пик-н-ролле в защите. Из-за этого, возможно, Итудису придется менять защитные построения в новом сезоне.

Напарники для Майка

Уход Рона Бэйкера и Михаила Кулагина, вероятнее всего, только начало обновления задней линии. Велика вероятность, что следующим на выход окажется Янис Стрелниекс. Разыгрывающий сборной Латвии имеет контракт с ЦСКА на сезон-2020/21, но стороны сейчас обсуждают его досрочное расторжение.

Стрелниекс влился в состав армейцев и был очень хорош в первой части сезона. Особенно запомнилась его результативная игра в матчах с «Фенербахче» (23 очка), «Басконией» (17) и «Жальгирисом» (17). Также Янис был очень полезен в защите. Однако все его усилия перечеркнула травма задней поверхности бедра, которую он получил в начале января 2020 года. Разыгрывающий вернулся спустя месяц, но не смог быстро набрать форму и практически лишился игрового времени.

— Стрелниекс — игрок уровня Евролиги, но в последние годы ему не везет, — считает Дэвид Блатт. — В «Олимпиакосе» его тоже часто мучили травмы и он играл гораздо меньше, чем я хотел. Но когда Янис в форме, это очень полезный баскетболист, исключительно командный игрок. Такой парень нужен в каждом коллективе. Поэтому, если здоровье позволит, он еще долго будет выступать на высоком уровне. В ЦСКА или другом клубе.

Армейцы активно ищут замену Стрелниексу и Бэйкеру, а вот место Кулагина-младшего в ротации может занять Александр Хоменко. 21-летний воспитанник Виктора Шведа стал одним из героев сезона-2019/20 Суперлиги-1. За фарм-команду ЦСКА он набирал 14,8 очка, 3,3 подбора и 3 передачи в среднем за игру. По своему потенциалу Хоменко считается одним из самых перспективных молодых россиян, не зря главный тренер национальной команды Сергей Базаревич уже вызывал его на сбор.

— Знаю, что Хоменко колебался: оставаться в команде или нет, — пояснил Сергей Тараканов. — Любой молодой игрок понимает, что в ЦСКА ему будет предоставляться не так много шансов. Он должен буквально выгрызать игровые минуты. В итоге Саша решил продолжить карьеру в московском клубе. У него однозначно есть талант, характер. И какие-то минуты в связи с уходом Кулагина в Единой лиге он получит. А удастся ли ему закрепиться в составе — это вопрос. Желаю ему удачи, я всегда за россиян.

Также олимпийский чемпион Сеула-1988 поделился мнением о перспективах Михаила Кулагина после ухода из клуба.

— Переходить в ЦСКА — это всегда сложный выбор для российского игрока, — полагает эксперт. — С одной стороны, ты находишься в отличной организации, с высокой зарплатой, но ты не так много играешь. И тут всё зависит от психологии и амбиций. Было много примеров, когда ребята соглашались с такой ролью или уходили из клуба, чтобы вернуться в него на более важные позиции. Надеюсь, уход Кулагина — это как раз второй случай. Я приветствую его решение отправиться за игровой практикой и попробовать доказать, что он сильнее, чем все думают. На мой взгляд, Миша может стать лидером в любом другом клубе Единой лиги.

Разыгрывающий сборной России покинул ЦСКА после пяти лет в московском клубе. За это время он дважды выиграл Евролигу и четыре раза стал чемпионом Единой лиги.