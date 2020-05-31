 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
/

Капитанская точка: почему Кайл Хайнс сменил ЦСКА на «Милан»

Самый титулованный действующий игрок Европы решился на новый вызов в своей карьере
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Главный слайд
Начало статьи
Капитанская точка: почему Кайл Хайнс сменил ЦСКА на «Милан»
2020-05-31 16:30:02">
2020-05-31 16:30:02
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Четырехкратный чемпион баскетбольной Евролиги Кайл Хайнс покидает столичный ЦСКА, где он провел семь лет своей карьеры и утвердился в качестве одного из лучших баскетболистов Старого Света, — в этом году он вошел в символическую сборную десятилетия Евролиги. Новым клубом 33-летнего центрового станет «Милан», который тренирует знаменитый итальянец Этторе Мессина. Последние два сезона Хайнс был капитаном ЦСКА и отлично справлялся с этой ролью. По мнению руководства армейцев, в построении нового коллектива, который претерпел серьезные изменения летом 2019 года, огромная заслуга американца. Он был не только системообразующим игроком на паркете (особенно в защите), но и за его пределами.

Воссоединение с Мессиной

В ЦСКА Хайнс и Мессина проработали вместе один сезон, но не смогли взять титул в главном турнире Старого Света. В «Финале четырех» Евролиги-2013/14 армейцы потерпели поражение от «Маккаби» (67:68) в драматической концовке. После этого Мессина уехал работать в NBA, а Хайнс выиграл еще множество командных и индивидуальных титулов (в том числе дважды признавался лучшим оборонительным игроком Евролиги — в 2016 и 2018 годах).

Хайнс
Кайл Хайнс, Евролига, 1/4 финала, ЦСКА (Россия) - «Баскония» (Испания)

Кайл Хайнс, Евролига, 1/4 финала, «ЦСКА» (Россия) — «Баскония» (Испания)

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

У центрового был контракт с армейцами и на сезон-2020/21, который предполагал возможность выхода из него за фиксированную компенсацию. «Милан» не пожалел средств на возрастного игрока, в очередной раз подчеркнув свои высокие амбиции (в прошлом году итальянский клуб подписал другую легенду Евролиги Серхио Родригеса и претендует на звездного форварда Луиджи Датоме). По словам президента ЦСКА Андрея Ватутина, Хайнс объяснил свое решение возможностью получить «новый вызов».

Хайнс
Четырехкратный чемпион баскетбольной Евролиги Кайл Хайнс

Четырехкратный чемпион баскетбольной Евролиги Кайл Хайнс

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Последние сезоны Кайл играл не такую весомую роль в составе ЦСКА, как раньше, когда был моложе, — отметил в разговоре с «Известиями» двукратный серебряный призер чемпионата мира Евгений Кисурин. — Он «маленький» центровой (198 см), который компенсировал свой рост огромной физической силой и атлетизмом. Хайнс подвижен и прыгуч. Но как бывший игрок могу сказать, что два этих качества с годами теряются. Поэтому, видимо, баскетболист в тренировочном процессе почувствовал, что уже не так хорош на фоне ростера ЦСКА, и принял взвешенное решение найти новый клуб. Быть на вторых ролях психологически тяжело для любого игрока, а тем более для такого чемпиона. В «Милане», скорее всего, на него рассчитывают как на основного центрового.

Специальное утешение: Россия сохранила три клуба в Евролиге
Наши команды ждут непростое межсезонье и матчи без зрителей, возможно, до Нового года

Средние показатели баскетболиста в досрочно завершенном из-за пандемии коронавируса сезоне-2019/2020 — 8,8 очка и 4,9 подбора при двузначном рейтинге эффективности 11,4 балла в 28 сыгранных матчах.

Командная химия

Хайнс — единственный действующий игрок, в коллекции которого четыре титула чемпиона Евролиги (по два — в «Олимпиакосе» и ЦСКА). Его спортивные успехи вкупе с характером бойца на площадке и джентльмена вне паркета сделали спортсмена одним из самых уважаемых баскетболистов Старого Света. Не зря американец был избран вице-президентом профсоюза игроков Евролиги, а в 2018 году главный тренер Димитрис Итудис сделал его капитаном команды.

Хайнс
Главный тренер ПБК ЦСКА Димитрис Итудис (слева) и игрок ЦСКА Кайл Хайнс на пресс-конференции участников Финала четырех баскетбольной Евролиги сезона 2018/2019

Главный тренер ПБК ЦСКА Димитрис Итудис (слева) и игрок ЦСКА Кайл Хайнс на пресс-конференции участников «Финала четырех» баскетбольной Евролиги сезона-2018/19

Фото: РИА Новости/Михаил Сербин

В первом же сезоне с новым капитаном армейцы выиграли Евролигу, Хайнс получил новый контракт и помогал многочисленным новичкам межсезонья-2019 адаптироваться в команде. Вице-президент армейцев Наталья Фураева называла продление соглашения Хайнса одним из важнейших подписаний прошлого лета. По ее словам благодаря Кайлу и его семье игроки стали проводить много времени друг с другом за пределами корта, что отлично сказывалось на «командой химии».

Хайнс
Игрок ПБК ЦСКА Кайл Хайнс и главный тренер ПБК ЦСКА Димитрис Итудис (справа) на церемонии награждения после окончания финального матча финала четырех баскетбольной Евролиги между БК "Анадолу Эфес"

Игрок ПБК ЦСКА Кайл Хайнс и главный тренер ПБК ЦСКА Димитрис Итудис (справа) на церемонии награждения после окончания финального матча «Финала четырех» баскетбольной Евролиги между БК «Анадолу Эфес»

Фото: РИА Новости/Михаил Сербин

За семь лет в ЦСКА Хайнс стал настоящим символом команды. По количеству матчей в красно-синей форме (414) он занимает пятое место в истории, уступая только Андрею Воронцевичу, Виктору Хряпе, Никите Курбанову и Джону Роберту Холдену.

— Кайл — настоящий боец, который при небольшом росте сумел стать элитным центровым в Европе, игрокам ЦСКА было чему у него поучиться, — рассказал «Известиям» олимпийский чемпион-1972 Алжан Жармухамедов. — При этом я бы не преувеличивал его уход из команды, не стал бы называть это потерей потерь. Все-таки Кайл уже возрастной, да и незаменимых в баскетболе нет. Думаю, что ЦСКА найдет ему достойную замену.

Хайнс
Кайл Хайнс, матч ЦСКА-Зенит

Кайл Хайнс, матч ЦСКА — «Зенит»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Возможно, в московском клубе Хайнса заменит центровой сборной Нигерии, самый ценный игрок (MVP) «Финала четырех» Евролиги-2016/17 Экпе Удох. После триумфа с «Фенербахче» он уехал в NBA, но там не прижился, после чего отправился в Китай. Этим летом баскетболист стал свободным агентом и может беспрепятственно присоединиться к ЦСКА.

«Переход Милутинова станет серьезным усилением для ЦСКА»
Чемпион Европы Захар Пашутин — о перестановках в московском клубе, развитии молодых игроков и своем будущем

Кто преемник?

ЦСКА теперь будет необходимо определиться с новым капитаном команды. По мнению Евгения Кисурина, на эту роль вполне подходит лучший снайпер армейцев Майк Джеймс.

— Капитан — это в первую очередь лидер коллектива в раздевалке, он может быть не особо разговорчивым, но его слова должны приниматься всеми, — пояснил Евгений Кисурин. — Не находясь внутри команды, мне тяжело сказать, кто лучше всего подходит на эту роль. Со стороны кажется, что капитаном мог бы стать Майк Джеймс. Он определяет игру ЦСКА, очень полезен и эффективен, выступает практически без спадов. По игре он безусловный лидер, но как спортсмен ведет себя в раздевалке, я не знаю.

Джеймс
Игрок ПБК ЦСКА Майк Джеймс

Игрок ПБК ЦСКА Майк Джеймс

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Алжан Жармухамедов считает, что капитаном должен стать один из старожилов команды.

Давайте, сначала поймем, кто будет играть в составе ЦСКА в сезоне-2020/21, и только потом рассуждать о новом капитане, — продолжил эксперт. — Выбор у Итудиса есть. В команде много возрастных игроков, которые уже давно защищают цвета ЦСКА. Среди них и Никита Курбанов, и Андрей Воронцевич.

Кайл Хайнс стал лишь вторым иностранным капитаном в истории ЦСКА. Ранее такой чести удостоился словенский форвард Матьяж Смодиш.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Нервное окончание: смогут ли баскетбольные клубы доиграть сезон-2019/20
ФИБА не поддерживает команды, которые намерены игнорировать свои чемпионаты ради Евролиги
«Пять операций на колене заставляют осваивать новую профессию»
Чемпион Евролиги Павел Коробков — о решении завершить карьеру игрока, выступлениях с Кириленко и самых памятных матчах

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020