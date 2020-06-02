«Кулагин уходит из ЦСКА, чтобы потом вернуться в качестве лидера»

Разыгрывающий сборной России Михаил Кулагин покинул ЦСКА после пяти лет в московском клубе. За это время он дважды выиграл Евролигу, четыре раза стал чемпионом Единой лиги и регулярно вызывался в национальную сборную. «Известия» пообщались с агентом Кулагина Валерием Холиным, который прокомментировал причины ухода баскетболиста, а также рассказал о перспективах других своих известных клиентов.

— Как вы отреагировали на решение ЦСКА не продлевать контракт с Кулагиным?

— Это обоюдное решение, к которому обе стороны отнеслись с пониманием. Пятилетняя история нашего сотрудничества закончилась. С одной стороны, Кулагин выиграл много титулов, о которых многие могут только мечтать, стал игроком сборной. С другой, Миша не получил ту роль, на которую позволяет рассчитывать его талант. Мы бы хотели, чтобы он играл гораздо больше, но это жизнь.Тем не менее, мы благодарны и не закрываем историю с ЦСКА. Они сделали многое для становления Кулагина. Так что расстаемся, чтобы потом вернуться в этот клуб уже в качестве лидера.

— Вы рассматриваете варианты с иностранными клубами или приоритет будет отдан командам Единой лиги?

— Честно, пока мы не думали об этом. Первостепенная задача — выйти из карантина и возобновить полноценные тренировки. Лето только начинается, и у нас нет никакой спешки. Внимательно изучим все предложения и сделаем лучший выбор.

Самое важное, что Миша готов к новому вызову. У него очень устойчивая психика. На мой взгляд, он способен повторить путь своего брата (Дмитрия Кулагина. — «Известия») и стать ключевым игроком амбициозного клуба.

— Вы сказали, что были недовольны ролью Михаила в ЦСКА. Тогда почему не инициировали уход раньше?

— Каждый год мы хотели уйти в аренду, но ЦСКА не отпускал. Сейчас мы сказали друг другу спасибо и расходимся, чтобы потом воссоединиться.

— Есть ли новости относительно будущего Дмитрия Кулагина в «Локомотив-Кубани»?

— По Диме ничего нового сказать не могу. Его контракт рассчитан по схеме «2+2». Мы ждем, воспользуется ли «Локомотив-Кубань» своей опцией — продлит контракт на два года или нет. Только после их решения мы поймем, куда двигаться дальше.

— Что скажете о состоянии центрового сборной России Артема Забелина, который восстанавливается после тяжелой травмы колена?

— Артем четко идет по графику восстановления. Никаких проблем нет. Последние два месяца он активно занимается по видеосвязи под руководством тренера и наверняка будет готов к старту сезона-2020/21.

— Как оцените его шансы остаться в «Парме»?

— «Парма» для нас в приоритете. От добра добра не ищут. Из этого клуба он попал на Матч всех звезд Единой лиги. Так что все зависит от клуба. Мы верим в «Парму», теперь главное, чтобы руководители пермского клуба верили в него.

— В «Руне» нам сказали, что сделали предложение еще одному вашему клиенту Ивану Лазареву. Он остается?

— Могу сказать, что они сделали хорошее предложение. Мы думаем. Прошли предыдущий сезон с «Руной» и в принципе всем довольны. Но мы должны посмотреть по сторонам. Все-таки Ваня — сильный игрок, спрос на него всегда есть.