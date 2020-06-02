Сенатор осудила идею переговоров по Донбассу без России

Переговоры по ситуации в Донбассе без России не соответствуют интересам Украины, заявила «Известиям» член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди 2 июня.

Ранее, 31 мая, украинский вице-премьер предложил Великобритании и США организовать переговоры по ситуации в Донбассе в «будапештском формате» без участия России. По мнению Резникова, переговоры следует проводить в таком составе, поскольку Россия якобы нарушила Будапештский меморандум и «напала» на Украину.

«Предложение Великобритании и США вице-премьера Украины Алексея Резникова организовать переговоры по ситуации в Донбассе в «будапештском формате» без участия России не обусловлены интересами Украины и не способствуют укреплению мира в Европе», — заявила сенатор Ковитиди.

По ее мнению, Украина, оказавшаяся в жестком экономическом, социальном и политическом кризисе, продолжает следовать выбору своих политических предпочтений, не реагируя на реальную ситуацию в мире.

Украинская ставка на НАТО не сработает, потому что альянс уже не в состоянии решать проблемные вопросы даже для своих членов, полагает член Совета Федерации.

«На фоне пандемии новой коронавирусной инфекции вместо того, чтобы решать реальные вопросы помощи людям, власть развила «бурную деятельность» по Донбассу на фоне непрекращающихся с украинской стороны обстрелов жителей Донбасса, фактически огороженных колючей проволокой умирать», — заключила Ковитиди.

Ранее, 2 июня, депутаты Госдумы осудили предложение Алексея Резникова о переговорах по Донбассу без России. Также сообщалось, что источник в российском МИДе заявил о бесперспективности переговоров по ситуации в Донбассе без России.

Будапештский меморандум в 1994 году подписали Украина, Россия, США, Франция и Великобритания. Согласно этому документу, Киев присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия и ликвидировал свой ядерный потенциал, а Москва, Вашингтон и Лондон гарантировали стране безопасность.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против отказавшихся признавать итоги госпереворота жителей Донецкой и Луганской областей. При этом ответственность за события Украина возлагает на Москву. Россия не раз указывала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала Киев к прекращению военных действий.