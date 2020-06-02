Источник в МИД оценил идею переговоров по Донбассу без России

Переговоры по ситуации в Донбассе без России не имеют перспектив, это станет очередной имитацией активности Киева вместо серьезного выполнения Минских соглашений. Так прокомментировал предложение вице-премьера Украины Алексея Резникова источник «РИА Новости» в российском МИДе.

По его словам, любая страна имеет право встречаться, с кем хочет, и Украина — не исключение. «Но никакого отношения к России и урегулированию конфликта на юго-востоке это не имеет. Соответственно, и перспектив тоже», — рассказали в ведомстве 2 июня.

Ранее в этот же день стало известно о предложении Резникова Великобритании и США организовать переговоры по ситуации в Донбассе в «будапештском формате», но без участия России. По мнению вице-премьера, такое решение позволит вывести отношения с Кремлем в другое русло и привлечь РФ к ответственности за якобы агрессию, в которой Украина давно бездоказательно обвиняет Москву.

В то же время, по мнению Резникова, Киев не должен отказываться от «минского формата», поскольку он позволяет освобождать удерживаемых в Донбассе и в России лиц.

Будапештский меморандум в 1994 году подписали Украина, Россия, США, Франция и Великобритания. Согласно этому документу, Киев присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия и ликвидировал свой ядерный потенциал, а Москва, Вашингтон и Лондон гарантировали стране безопасность.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против отказавшихся признавать итоги госпереворота жителей Донецкой и Луганской областей. При этом ответственность за события Украина возлагает на Москву. Россия не раз указывала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала Киев к прекращению военных действий.