Вице-премьер Украины Алексей Резников предложил Соединенным Штатам и Великобритании рассмотреть возможность возвращения к будапештскому формату переговоров по ситуации в Донбассе без участия России. Об этом он написал в статье, которая была опубликована на сайте Атлантического совета.

Политик отметил, что на первых порах консультации должны проходить без участия России, так как Москва якобы отказалась от своего статуса гаранта, став «оккупационной силой».

Также вице-премьер считает, что такое решение позволит вывести отношения с Кремлем в другое русло и привлечь Россию к ответственности за якобы агрессию, в которой Украина давно бездоказательно обвиняет Москву.

При этом Резников отметил, что Украина не намерена выходить из Минских соглашений, так как данный договор позволяет стране обмениваться пленными с самопровозглашенными республиками, пишет «Газета.ру».

Будапештский меморандум был подписан в 1994 году между Украиной, Россией, США и Великобританией. Он фактически обязывает Киев отказаться от ядерного оружия в обмен на обязанность ядерных держав гарантировать стране безопасность.

26 мая глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал о планах властей страны ликвидировать администрации ДНР и ЛНР после установления контроля над территориями.

В середине мая по итогу завершения очередного раунда переговоров контактной группы представитель РФ Борис Грызлов отметил, что из-за украинской стороны снова не было принято заявление о прекращении огня в регионе. По его словам, новая украинская власть для жителей Донбасса мало чем отличается от предыдущей.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против отказавшихся признавать итоги госпереворота жителей Донецкой и Луганской областей. При этом ответственность за ситуацию Украина возлагает на Москву. Россия не раз указывала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала Киев к прекращению военных действий.

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