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Украина предложила вернуться к формату переговоров по Донбассу без РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Вице-премьер Украины Алексей Резников предложил Соединенным Штатам и Великобритании рассмотреть возможность возвращения к будапештскому формату переговоров по ситуации в Донбассе без участия России. Об этом он написал в статье, которая была опубликована на сайте Атлантического совета.

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Политик отметил, что на первых порах консультации должны проходить без участия России, так как Москва якобы отказалась от своего статуса гаранта, став «оккупационной силой».

Также вице-премьер считает, что такое решение позволит вывести отношения с Кремлем в другое русло и привлечь Россию к ответственности за якобы агрессию, в которой Украина давно бездоказательно обвиняет Москву.

При этом Резников отметил, что Украина не намерена выходить из Минских соглашений, так как данный договор позволяет стране обмениваться пленными с самопровозглашенными республиками, пишет «Газета.ру».

Будапештский меморандум был подписан в 1994 году между Украиной, Россией, США и Великобританией. Он фактически обязывает Киев отказаться от ядерного оружия в обмен на обязанность ядерных держав гарантировать стране безопасность.

26 мая глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал о планах властей страны ликвидировать администрации ДНР и ЛНР после установления контроля над территориями.

В середине мая по итогу завершения очередного раунда переговоров контактной группы представитель РФ Борис Грызлов отметил, что из-за украинской стороны снова не было принято заявление о прекращении огня в регионе. По его словам, новая украинская власть для жителей Донбасса мало чем отличается от предыдущей.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против отказавшихся признавать итоги госпереворота жителей Донецкой и Луганской областей. При этом ответственность за ситуацию Украина возлагает на Москву. Россия не раз указывала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала Киев к прекращению военных действий.

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