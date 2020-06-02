Депутаты Госдумы раскритиковали идею переговоров по Донбассу без России

Депутаты Госдумы Руслан Бальбек и Дмитрий Белик в беседе с «Известиями» 2 июня раскритиковали предложение вице-премьера Украины Алексея Резникова о переговорах по Донбассу без России

Ранее, 31 мая, украинский вице-премьер предложил Великобритании и США организовать переговоры по ситуации в Донбассе в «будапештском формате» без участия России. По мнению Резникова, переговоры следует проводить в таком составе, поскольку Россия якобы нарушила Будапештский меморандум и «напала» на Украину.

«Делая подобные заявления, вице-премьер Украины однозначно подчеркивает, что официальный Киев не заинтересован в прекращении конфликта на востоке страны. США и Великобритания не сделали ровным счетом ничего для нормализации ситуации, скорее наоборот, способствовали сохранению напряженности», — заявил депутат Белик.

В свою очередь депутат Руслан Бальбек отметил, что Россия — это гарант безопасности и взвешенного подхода к переговорам по Донбассу.

«Личные антипатии Киева к Москве — это детский сад, и потакать им — преступление. К тому же Украина собирается решить вопрос по переговорам с самопровозглашенными республиками в единоличном порядке и без учета мнения руководителей ДНР и ЛНР, что, без сомнения, подло и подлежит осуждению», — добавил Бальбек.

Дмитрий Белик отметил тот факт, что вице-премьер Украины предлагает исключить из переговоров не только Россию, но и Францию с Германией.

«Именно те страны, которые прикладывают все усилия для прекращения огня в Донбассе с 2014 года. Это красноречиво говорит об истинных намерениях руководства Украины в отношении конфликта на востоке страны», — заключил парламентарий.

Ранее, 2 июня, сообщалось, что источник в российском МИДе заявил о бесперспективности переговоров по ситуации в Донбассе без России.

Будапештский меморандум в 1994 году подписали Украина, Россия, США, Франция и Великобритания. Согласно этому документу, Киев присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия и ликвидировал свой ядерный потенциал, а Москва, Вашингтон и Лондон гарантировали стране безопасность.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против отказавшихся признавать итоги госпереворота жителей Донецкой и Луганской областей. При этом ответственность за события Украина возлагает на Москву. Россия не раз указывала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала Киев к прекращению военных действий.