Продвижение вверх: российские фильмы представят зарубежным закупщикам

На первом виртуальном рынке российского контента Key Buyers Event: digital edition у отечественных фильмов есть шанс не только сохранить позиции на международной арене, но и в условиях дефицита продукции нарастить продажи. При этом компании, учитывая риски, будут реализовывать свои проекты сразу на онлайн-платформы, а лидером по количеству закупленных российских картин останется Китай. «Известия» выяснили, каким будет присутствие нашей страны на мировых экранах после пандемии.

На гребне

8 июня стартует первый виртуальный рынок российского контента Key Buyers Event: digital edition. Его цель — показать максимальное количество отечественных кинопроектов разных форм закупщикам из 40 стран. 120 теле- и кинокомпаний представят 300 проектов разной степени готовности. Более 90 из них заявляются открытыми для совместного производства. Среди них игровые, документальные и анимационные фильмы, сериалы и форматы ТВ-шоу.

— В начале года мы с коллегами из индустрии выбрали 60 приоритетных территорий — рынков, куда мы продвигаем российский контент в первую очередь, — сообщила «Известиям» генеральный директор Роскино Евгения Маркова. — К ним относятся Китай, СНГ, Европа, страны Латинской Америки и Балтии. Именно на них мы ориентируемся в международной стратегии.

По данным Роскино, по итогам прошлого года самыми прибыльными для нас стали (в порядке убывания сборов) Китай, Южная Корея, Мексика, Турция и Германия. Поднебесная лидирует с большим отрывом — там показали 42% российского кино за рубежом. Общий бокс-офис отечественных картин достиг рекордной отметки в $94 млн. В 2018-м было $87 млн, в 2017-м — $64 млн, в 2016-м — $57 млн.

Большим спросом пользуется анимация. Мультфильм «Большое путешествие» в 2019-м году показали в 43 странах, «Снежную Королеву: Зазеркалье» — в 30, «Волки и овцы: Ход свиньей» — в 20. В Турции самым успешным российским фильмом в прошлом году стал мультсборник «Маша и медведь». Отечественные хорроры за рубежом вообще собирают больше, чем на родине. Фильм «Русалка. Озеро мертвых» получил за границей 73% бокс-офиса, а «Пиковая дама: Зазеркалье» — 60%.

В нынешнем году еще до прекращения кинопоказа российские картины, по словам Евгении Марковой, продолжали работать хорошими темпами. Суперхит национального проката «Холоп» к февралю успел собрать миллион долларов, пройдя в Германии, Сербии и Израиле. «Вторжение» Федора Бондарчука вышло в Великобритании, Израиле, США, Прибалтике и странах бывшей Югославии. Сейчас планируют его релиз в Японии и Корее. После Key Buyers Event могут добавиться еще территории.

— Всего несколько лет назад продюсеры твердили, что российские фильмы никто в мире не ждет, — отметила главный редактор издания «ПрофиСинема» Нина Ромодановская. — Но никто не ждет никакое кино по умолчанию. Во все нужно вкладываться. Как только наши фильмы стали продвигать системно, появились результаты. Это нормально, так работают во всех странах. Прежде чем контент ВВС стал востребованным во всем мире, компания вложила в продвижение много средств. Российское кино не лучше и не хуже зарубежного, и оно имеет право на свое место в мировых кинотеатрах.

Наши «Доводы»

Время проведения Key Buyers Event совпадает с постепенным возобновлением кинопоказа, поэтому рынок представляет ряд проектов-флагманов, которые должны привлечь внимание потенциальных партнеров.

— У нас насыщенный и разножанровый пакет: хорроры, драмы, масштабные экшны, — рассказал «Известиям» гендиректор кинокомпании «Централ Партнершип» Вадим Верещагин. — На этом рынке мы делаем акцент на продаже волшебного приключения «Серебряные коньки», фильма «Огонь» от продюсеров «Экипажа» и «Движения вверх», нового режиссерского проекта Данилы Козловского «Чернобыль: Бездна» и спортивной драмы «Стрельцов».

По словам продюсера, картины объединяет масштаб, актуальность и история, понятная на любом континенте: от Америки до Австралии. Кинокомпания Art Pictures представит фантастический триллер «Спутник», он уже вышел в России на платформе more.tv, при этом продажи еще идут. Известно, что фильм выйдет в прокат в США, Великобритании и Австралии в один день — беспрецедентный случай для отечественного кино. Как сообщила «Известиям» пресс-служба Art Pictures, интерес к картине растет на фоне высоких результатов за первый месяц онлайн-проката.

Также среди релизов Art Pictures документальный фильм «Бондарчук». Съемки еще продолжаются — в проекте задействовано множество иностранных спикеров, а пандемия сделала невозможными командировки к ним. Картина — о масштабе личности Сергея Федоровича, его значении для международного кинематографа. Федор Бондарчук выступил продюсером проекта, снимает его та же команда, что и недавний документальный хит «Сорокин трип» — о писателе Владимире Сорокине.

«Бондарчук» — абсолютно другой фильм, ввиду того что состоит из множества других героев, а сам Сергей Федорович — незримый главный герой, — пояснили в кинокомпании. Авторы рассказывают о его масштабе в мировом контексте и о том, как воспринимались его картины, в первую очередь «Война и мир».

Среди других проектов, предложенных байерам, — «Фея» Анны Меликян, «Северный ветер» Ренаты Литвиновой, «Небо измеряется милями» Константина Буслова, «Пальмира» Ивана Болотникова, «Скажи ей» Александра Молочникова, «Пальма» Александра Домогарова-младшего.

Прошагаем пол-Земли

На первый взгляд кажется, что шансов вернуться к достижениям прошлого года у России в 2020-м нет и никакие кинорынки тут не помогут. Кинотеатры несколько месяцев стояли закрытыми, релизы были сдвинуты на неопределенное время. Когда и где возобновится показ, большей частью неизвестно. Самая большая кинодержава США не исключение, хотя отрасль там и планирует «ударить» по зрителю суперхитами уровня «Довода» и «Мулана» уже в июле.

В связи с рисками не выйти в прокат заключаются контракты с открытыми датами, подчеркнула Евгения Маркова. На сборы остаются фактически несколько осенних месяцев. Не вышедших национальных картин, не считая американских блокбастеров, в каждой стране тоже накопилось достаточно, и, конечно, приоритет будет отдаваться им. Заполняемость залов также под вопросом, неизвестно, насколько активно поведет себя зритель. В такой ситуации российские компании, учитывая все риски, продают многие свои проекты сразу на онлайн-платформы.

— Нужно учитывать, что сейчас онлайн-кинотеатры — это новый прокат, — считает Евгения Маркова. — Эффект онлайн-релиза сложнее оценить и монетизировать, но именно там сегодня вся мировая аудитория. Мы ожидаем появление еще большего количества знаковых российских проектов на ведущих онлайн-платформах.

В китайских онлайн-кинотеатрах российский контент, например мультсериал «Фиксики», уже собирает миллиардные просмотры, а «Холоп» был куплен крупнейшей платформой iQIYI.

Собеседники «Известий» отмечают, что после толкучки релизов при возобновлении кинопоказа наступит период дефицита контента. Ведь на карантин закрылись не только кинотеатры, производство тоже прекратилось. Фактически, каждая страна, включая США, не выпустит около половины своих фильмов и, чтобы не было лакун в сетке показов, начнёт закупать контент в других странах. Здесь у России есть шанс не только сохранить докарантинные позиции, но и вырваться вперед.

По словам Евгении Марковой, фантастический боевик «Аванпост» станет одной из первых масштабных премьер в прокате Японии — релиз намечен на 12 июня на более чем 100 экранах. Запланированы и другие большие релизы, о которых будет объявлено позже.