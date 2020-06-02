Всё будет «Чики»: девушки из захолустья ударились в малый бизнес

На онлайн-платформе more.tv стартует новый российский сериал «Чики» — музыкальный, злой, язвительный, временами экстремальный, а иногда мелодраматичный и смешной. Это жанровый коктейль, претендующий вместе с тем на публицистический пафос, хотя и старающийся, по возможности, оставаться зрительским продуктом. «Известия» обнаружили, что он еще и становится интереснее от эпизода к эпизоду: с российскими сериалами такое бывает далеко не всегда.

С арены «Колизея»

Сериал «Чики» поначалу может отпугнуть широкую аудиторию. В пилоте слишком много поп-музыки, клиповых вставок и не всегда уместных шуток, а вот начиная со второго эпизода стиль становится более сдержанным и реалистическим, а содержание всё более соответствует определению «честный». Здесь много неприглядной правды — про пенсии, кредиты, малый бизнес, службы охраны порядка... Люди предельно не защищены, много ругаются матом, пьют, дерутся и изо всех сил стараются выжить, хотя сделать это в провинциальном южном городке (съемки проходили в Кабардино-Балкарии) бывает непросто.

Главные героини фильма — три проститутки (Варвара Шмыкова, Ирина Носова, Алена Михайлова), днем и ночью подпирающие стены придорожного кафе «Колизей» на пустынном шоссе. Любой может безнаказанно избить их, не заплатить, устроить «американские горки», заперев в кузове-холодильнике (с этого начинается сериал). Сутенер (Виталий Кищенко) не защищает их, только требует денег, угрожая расправой. Дома — бедные семьи, нищета.

Однажды из Москвы приезжает на «Мини Купере» их бывшая «коллега» Жанна (Ирина Горбачёва) с сынишкой. Она подговаривает товарок бросить ремесло и открыть в городе фитнес-центр. Они, конечно, согласны, но есть ряд проблем. Сутенер не хочет их отпускать и готов мстить. Его кореш постоянно околачивается около сына Жанны, а сам мальчик почему-то носит длинные волосы, любит краситься и танцевать в платье. Денег у девушек почти нет, и скинуться на общее дело не получается. И это только часть препятствий, которые нужно срочно преодолеть под всеобщее презрение и уничижительные эпитеты.

Любки и Кольки

Один из постоянных приемов авторов сериала — демонстрировать двойное дно персонажей. Как будто бы друзьям и родным распределили роли в школьном спектакле, и кто-то стал полицейским, кто-то банковским служащим, а кто-то и вовсе священником, но поскольку все друг друга знают с пеленок, подлинная личность (а чаще личина) всегда прорывается сквозь приличную одежду и постоянную работу. Кого тут ни копни, все внутри просто Любки, Кольки, Светки, Сашки, которые только притворяются приличными людьми, а на деле ничем не хуже мелкого хулиганья, шпыняющего сына Жанны за то, что он «сын шлюхи». Эта страшная по сути мысль — идеологический центр сериала.

Прошлое, читай — девяностые — засело во всех персонажах так сильно, что им практически невозможно прорваться по-настоящему к другой жизни, другому мышлению, которое символизирует мечта героинь — открыть на родине фитнес. Правда в том, что он здесь никому не нужен, ни одной живой душе. Но Жанна и ее подруги словно бы не желают понимать этого — как Екатерина II из другого недавнего сериала на more.tv, «Великая», которая желала устроить в дикой России век просвещения и удивлялась, отчего ее все поднимали на смех. Правда, что в итоге получилось у Екатерины, мы знаем, а тут развязка неочевидна. Может быть, инфантильное, запуганное, озлобленное население показанного городка и захочет в итоге купить себе годовые абонементы, и у девушек все получится.

Женский взгляд

Понятно, что сериал с таким сюжетом и посылом, а это общий проект актрисы Ирины Горбачёвой и режиссера Эдуарда Оганесяна, было нелегко представлять потенциальным продюсерам. Вероятно, со стороны это было похоже на намерение героинь открыть респектабельный фитнес в провинции. Может, ничего и не было бы, если бы проект не подхватил Рубен Дишдишян. Этот человек любит работать с сильными и рискованными женскими историями, у него на счету фильмы Анны Меликян, а еще — «Волчок», «Бубен, барабан», «Жги!», «Аритмия», «Без меня», «Выше неба». Очень разные картины, но все со зрительским потенциалом, авторским взглядом, прекрасными актерскими ансамблями.

Вот и в «Чиках», кроме Горбачёвой, снялись многие другие великолепные артисты. Например, Алена Михайлова — настоящая восходящая звезда. В прошлом «Кинотавре» участвовал фильм «Люби их всех», где она сыграла на уровне молодой Шэрон Стоун женщину, меняющую личности для каждого нового любовника-толстосума. Еще одно новое лицо — молодая театральная актриса Варвара Шмыкова, у нее были небольшие роли в «Нелюбви» Звягинцева и «Французе» Смирнова, после этого сериала ее запомнят многие. Третью главную героиню в сериале воплотила театральная артистка Ирина Носова из Новосибирска — она почти без опыта в кино, но своим партнершам ничем не уступает. Засветилась в кадре и Виктория Толстоганова.

Но самое главное здесь всё же — сценарий. Чем дальше смотришь сериал, тем больше поражаешься бесстрашию авторов и доверию, которое им оказали продюсеры. Это не эпатажное хулиганство на слабо, а сатира в духе Гоголя и Салтыкова-Щедрина, гуманистическая, наблюдательная и сочувствующая униженным и оскорбленным, которых всегда гораздо больше, чем мы привыкли думать.