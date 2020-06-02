Музеи и кинотеатры откроются для посетителей в июле

Кинотеатры и музеи в России откроются для индивидуальных посетителей с середины июля. Об этом 2 июня сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Кроме этого, вице-премьер отметил, что концертные залы и театры должны открыться на последнем этапе снятия ограничений, то есть осенью.

28 мая Роспотребнадзор выпустил рекомендации по профилактике распространения коронавируса в кинотеатрах. Зрителям рекомендовано носить маски и воздержаться от похода в кино при наличии симптомов ОРВИ.

Билеты будут продавать так, чтобы во время сеанса между посетителями сохранялась дистанция не менее метра, при этом члены одной семьи смогут сидеть вместе.

Интервалы между сеансами в одном зале должны составлять не менее 30 минут для того, чтобы сотрудники кинотеатров успели продезинфицировать зал и проветрить помещение.

За последние сутки в России выявлено 8863 новых случая коронавируса, умерли 182 пациента. При этом количество новых случаев более чем на четверть меньше, чем число вылечившихся. Так, за сутки выздоровели 11 108 пациентов с коронавирусом. Наибольшее количество новых пациентов зафиксировано в Москве — 2286, Подмосковье — 732 и Санкт-Петербурге — 376.

В общей сложности в России за всё время пандемии выявлен 423 741 подтвержденный случай коронавирусной инфекции, 186 985 пациентов полностью выздоровели.