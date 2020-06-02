Чернышенко назвал дату возобновления матчей Премьер-лиги

Российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что матчи футбольной Премьер-лиги возобновятся 19 июня.

Также он отметил, что соревнования по хоккею и баскетболу могут вновь стартовать в августе-сентябре.

«Всегда особое внимание к футболу, прежде всего к нашему футбольному национальному первенству и к хоккею. Футбол вернется в нашу жизнь с 19 июня, когда будут возобновлены матчи Премьер-лиги», — сказал он.

По словам Чернышенко, на сегодняшний день согласовано открытие трибун на матчах с минимальным количеством зрителей — не более 10%, однако это уже «живой футбол» с поддержкой зрителей.

Поскольку присутствие болельщиков ограничено в связи с эпидемиологической обстановкой, сейчас ведутся переговоры о показе большинства матчей футбольного чемпионата России на бесплатных федеральных каналах.

Чемпионат России был приостановлен 17 марта из-за пандемии коронавируса. Из 30 запланированных туров было проведено 22.

15 мая исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение о возобновлении турнира с 21 июня без зрителей, при этом футболистов обяжут соблюдать социальную дистанцию.

Сезон РПЛ должен быть завершен 22 июля. В оставшихся играх командам разрешено проводить до пяти замен. Финал Кубка России по футболу сезона-2019/20 запланирован на 25 июля.

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