Прямой эфир

Малафеев рассказал о планах после ухода из «Зенита»

0
Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский футболист Вячеслав Малафеев, занимающий пост заместителя спортивного директора санкт-петербургского ФК «Зенит», заявил, что покидает клуб, за который играл всю свою карьеру.

Пустите меня на футбол: как будут возобновлять РПЛ
Исполком РФС принял решение доиграть чемпионат и Кубок России

В беседе с 5-tv.ru Малафеев поблагодарил руководство и коллег, которые помогли ему реализовать свою мечту — вывести «Зенит» на первое место среди российских футбольных клубов.

«Хочу поблагодарить и руководство, и болельщиков наших и пожелать «Зениту» стать чемпионом в этом году», — сказал он.

Объясняя причины своего ухода, Малафеев рассказал, что это было общее решение. При этом спортсмен отметил, что сможет уделить больше внимания своим бизнес-проектам.

«Это и компания М16, недвижимость, и горнолыжный клуб. Также остальные направления, которые я отложил, учитывая, что я работал в футбольном клубе «Зенит». Поэтому у меня будет больше времени для творчества», — рассказал футболист.

Малафеев выступал за «Зенит» с 1999 по 2016 год. В составе команды стал четырехкратным чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка России, а также обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА. С 2003 по 2012 год игрок сборной России.

21 мая СМИ сообщили, что полузащитник «Зенита» Далер Кузяев не планирует продлевать контракт, он намерен перейти в европейский клуб уже летом 2020 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Болельщики «Зенита» отметили 95-летие клуба
Капитан «Спартака» Джикия высказался против досрочного чемпионства «Зенита»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020