Малафеев рассказал о планах после ухода из «Зенита»

Российский футболист Вячеслав Малафеев, занимающий пост заместителя спортивного директора санкт-петербургского ФК «Зенит», заявил, что покидает клуб, за который играл всю свою карьеру.

В беседе с 5-tv.ru Малафеев поблагодарил руководство и коллег, которые помогли ему реализовать свою мечту — вывести «Зенит» на первое место среди российских футбольных клубов.

«Хочу поблагодарить и руководство, и болельщиков наших и пожелать «Зениту» стать чемпионом в этом году», — сказал он.

Объясняя причины своего ухода, Малафеев рассказал, что это было общее решение. При этом спортсмен отметил, что сможет уделить больше внимания своим бизнес-проектам.

«Это и компания М16, недвижимость, и горнолыжный клуб. Также остальные направления, которые я отложил, учитывая, что я работал в футбольном клубе «Зенит». Поэтому у меня будет больше времени для творчества», — рассказал футболист.

Малафеев выступал за «Зенит» с 1999 по 2016 год. В составе команды стал четырехкратным чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка России, а также обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА. С 2003 по 2012 год игрок сборной России.

21 мая СМИ сообщили, что полузащитник «Зенита» Далер Кузяев не планирует продлевать контракт, он намерен перейти в европейский клуб уже летом 2020 года.