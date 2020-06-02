Белоруссия назвала объем закупок российской нефти в июне

Республика Беларусь в июне запланировала поставки российской нефти на свои нефтеперерабатывающие заводы в объеме 1,1 млн т. Об этом во вторник, 2 июня, рассказал «РИА Новости» пресс-секретарь «Белнефтехима» Александр Тищенко.

По его словам, это общий объем сырья от десяти российских компаний, который будет получен по трубопроводу и железной дороге. Самые крупные поставки углеводорода ожидаются от «Роснефти», «Башнефти», «Лукойла» и «Татнефти», пояснил Тищенко.

«При этом по трубе ожидается немногим более миллиона тонн нефти. По железной дороге объем будет небольшой — около 80 тыс. т, то есть в совокупности получается около 1,1 млн т нефти от компаний из России», — подчеркнул он.

15 мая стало известно о начала получении Белоруссией нефти из США. Начало поставок американской нефти вписывается в стратегию Минска по диверсификации источников снабжения НПЗ Белоруссии, заявил глава МИД страны Владимир Макей.

В начале весны президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал, что страна продолжит покупать нефть в России, но будет работать и с другими поставщиками.

1 февраля госсекретарь США Майк Помпео после визита в Минск заявил, что Соединенные Штаты готовы обеспечить Белоруссию нефтью на 100%. Он отметил, что Вашингтон будет продавать энергоресурсы в необходимых объемах и по рыночным ценам.