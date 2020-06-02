Всемирную выставку ЭКСПО-2020 в Дубае перенесли на год

Всемирная выставка ЭКСПО-2020 Дубай перенесена на один год. Мероприятие пройдет с 1 октября 2021 года по 31 марта 2022 года. Такое решение в ходе онлайн-голосования приняли 113 государств – членов Международного бюро выставок (МБВ), сообщает во вторник, 2 июня, Минпромторг России.

С предложением о переносе сроков проведения выставки, которая должна была состояться с 20 октября 2020 года по 10 апреля 2021 года, выступило правительство ОАЭ. В Минпромторге уточнили, что российская сторона поддержала данную инициативу.

«Хотя голосование продолжалось до 29 мая, порог в две трети голосов был преодолен спустя неделю после открытия голосования 24 апреля», — отметили в российском ведомстве.

С начала распространения коронавирусной инфекции в мире были отменены практически все крупные массовые мероприятия. Так, 27 мая стало известно, что Международный автосалон в Женеве (Швейцария) перенесут на 2022 год, а в начале марта по той же причине, но уже на неопределенный срок перенесли Красноярский экономический форум (КЭФ) «Проекты развития — энергия роста», Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) и Ялтинский международный экономической форум (ЯМЭФ).

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 210 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.

Всего в мире, по данным международного статистического бюро Worldometer на 2 июня, выявлено свыше 6,3 млн подтвержденных случаев COVID-19, скончались более 377 тыс. человек, излечились — 2 920 953.