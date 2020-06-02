Прямой эфир
Сюжет:

Всемирную выставку ЭКСПО-2020 в Дубае перенесли на год

0
Фото: Global Look Press/Peter Giovannini
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Всемирная выставка ЭКСПО-2020 Дубай перенесена на один год. Мероприятие пройдет с 1 октября 2021 года по 31 марта 2022 года. Такое решение в ходе онлайн-голосования приняли 113 государств – членов Международного бюро выставок (МБВ), сообщает во вторник, 2 июня, Минпромторг России.

Французская душа: уличные кафе Парижа начинают работу по правилам пандемии
Если туристы не вернутся, лето не переживет минимум треть ресторанов и бистро, считают владельцы общепита

С предложением о переносе сроков проведения выставки, которая должна была состояться с 20 октября 2020 года по 10 апреля 2021 года, выступило правительство ОАЭ. В Минпромторге уточнили, что российская сторона поддержала данную инициативу.

«Хотя голосование продолжалось до 29 мая, порог в две трети голосов был преодолен спустя неделю после открытия голосования 24 апреля», — отметили в российском ведомстве.

С начала распространения коронавирусной инфекции в мире были отменены практически все крупные массовые мероприятия. Так, 27 мая стало известно, что Международный автосалон в Женеве (Швейцария) перенесут на 2022 год, а в начале марта по той же причине, но уже на неопределенный срок перенесли Красноярский экономический форум (КЭФ) «Проекты развития — энергия роста», Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) и Ялтинский международный экономической форум (ЯМЭФ).

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 210 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.

Всего в мире, по данным международного статистического бюро Worldometer на 2 июня, выявлено свыше 6,3 млн подтвержденных случаев COVID-19, скончались более 377 тыс. человек, излечились — 2 920 953.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Суточный рост новых случаев коронавируса показал рекордное снижение
Минпромторг назвал условие для поддержания повышения возраста продажи алкоголя

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020