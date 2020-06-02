Прямой эфир

Минпромторг назвал условие для поддержания повышения возраста продажи алкоголя

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минпромторг может поддержать повышение возрастного ценза продажи алкоголя в России до 21 года, если за инициативу выступят профильные ведомства, заявил во вторник, 2 июня, министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Антивирусный набор: россияне скупили средства от похмелья
В последние недели рост продаж таких препаратов доходил до 164%

«У нас в Конституции прописан возраст 18 лет, когда гражданин становится полностью дееспособным и отвечающим за все свои поступки. Но если такая инициатива будет поддержана нашими профильными ведомствами — мы слышали в прошлом году, какое-то время назад с этой инициативой выходил Минздрав — мы не возражаем», — цитирует его «РИА Новости».

Он напомнил, что данная мера существенно снизит объемы продаж алкогольной продукции.

«Но мы за здоровый образ жизни. Поэтому, если Минздрав и наши уважаемые коллеги-сенаторы считают, что это эффективно будет работать и улучшит здоровье наших граждан и их качество жизни, мы готовы поддержать. Но еще раз: мы руководствуемся теми возрастными категориями, которые прописаны в Конституции», — добавил министр.

22 мая на противоречие повышения возраста продажи алкоголя конституционным нормам, а также Гражданскому кодексу, указал глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

За день до этого главврач медцентра Корсакова в Москве Алексей Казанцев сообщил, что повышение возраста продажи спиртного может привести к повторению печального опыта антиалкогольной кампании 80-х годов. Тогда среди молодежи возникла волна наркозависимости. Чтобы избежать этого, врач, который в принципе поддерживает инициативу, посоветовал ввести некий поэтапный сценарий. Например, на первом этапе разрешить молодежи только легкий алкоголь.

Поднять возраст продажи алкоголя с 18 лет до 21 года Совет Федерации рекомендовал правительству РФ 19 мая. По словам сенатора Валерия Рязанского, его коллеги готовят свои предложения в проект постановления по итогам «правительственного часа», среди которых есть и повышение возрастного порога. Рязанский отметил, что в условиях пандемии тема здоровья нации «приобретает особую актуальность, нужно укреплять иммунитет», пишет «Газета.ру».

Инициативу поддержал Минздрав, который и раньше озвучивал подобное предложение. Такая мера позволит сократить прямые риски для здоровья, снизить количество ДТП и преступлений и других негативных социальных последствий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мантуров рассчитывает на разрешение онлайн-продажи алкоголя в 2020 году
В РФ продажи водки и вина в апреле росли быстрее другого алкоголя

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020