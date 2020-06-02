Минпромторг назвал условие для поддержания повышения возраста продажи алкоголя

Минпромторг может поддержать повышение возрастного ценза продажи алкоголя в России до 21 года, если за инициативу выступят профильные ведомства, заявил во вторник, 2 июня, министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

«У нас в Конституции прописан возраст 18 лет, когда гражданин становится полностью дееспособным и отвечающим за все свои поступки. Но если такая инициатива будет поддержана нашими профильными ведомствами — мы слышали в прошлом году, какое-то время назад с этой инициативой выходил Минздрав — мы не возражаем», — цитирует его «РИА Новости».

Он напомнил, что данная мера существенно снизит объемы продаж алкогольной продукции.

«Но мы за здоровый образ жизни. Поэтому, если Минздрав и наши уважаемые коллеги-сенаторы считают, что это эффективно будет работать и улучшит здоровье наших граждан и их качество жизни, мы готовы поддержать. Но еще раз: мы руководствуемся теми возрастными категориями, которые прописаны в Конституции», — добавил министр.

22 мая на противоречие повышения возраста продажи алкоголя конституционным нормам, а также Гражданскому кодексу, указал глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

За день до этого главврач медцентра Корсакова в Москве Алексей Казанцев сообщил, что повышение возраста продажи спиртного может привести к повторению печального опыта антиалкогольной кампании 80-х годов. Тогда среди молодежи возникла волна наркозависимости. Чтобы избежать этого, врач, который в принципе поддерживает инициативу, посоветовал ввести некий поэтапный сценарий. Например, на первом этапе разрешить молодежи только легкий алкоголь.

Поднять возраст продажи алкоголя с 18 лет до 21 года Совет Федерации рекомендовал правительству РФ 19 мая. По словам сенатора Валерия Рязанского, его коллеги готовят свои предложения в проект постановления по итогам «правительственного часа», среди которых есть и повышение возрастного порога. Рязанский отметил, что в условиях пандемии тема здоровья нации «приобретает особую актуальность, нужно укреплять иммунитет», пишет «Газета.ру».

Инициативу поддержал Минздрав, который и раньше озвучивал подобное предложение. Такая мера позволит сократить прямые риски для здоровья, снизить количество ДТП и преступлений и других негативных социальных последствий.