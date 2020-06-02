В регионах РФ прогнозируют ветер до 20 м/c.

На этой неделе в регионах прогнозируют ветер до 20 м/c. До 8 июня под угрозой: Бурятия, юг Якутии, Урал, восток Иркутской области. В Москве и области ветер может подняться до 16 м/с. До полудня среды действует экстренное предупреждение.