Способное достроить «Северный поток 2» судно обрело нового владельца

Российское судно-трубоукладчик «Академик Черский» теперь принадлежит Самарскому теплоэнергетическому имущественному фонду (СТИФ). Данная информация отражена в выписке из регистрации корабля в Российском международном реестре судов.

Ранее о собственнике трубоукладчика, который единственный из российских судов способен достроить газопровод «Северный поток – 2», ничего не сообщалось. Эксплуатирующей его организацией с 2016 года называлась ООО «Газпром флот», пишет РБК. Данное предприятие является дочерней компанией «Газпрома», который приобрел «Академик Черский» в 2015 году.

Основным видом деятельности СТИФ, как отмечается, является аренда и управление недвижимостью. Уставный капитал фонда составляет 123 млн рублей, отмечает «Газета.ру». По состоянию на 31 марта фонд входил в группу «Газпром» и находился в Санкт-Петербурге.

Изменение собственника судна, по мнению управляющего партнера московского офиса коллегии адвокатов Pen & Paper Антона Именнова, связано с тем, что если США введут санкции против указанного юрлица, то они буду считаться неопасными. При этом под ограничения может попасть и само судно. Однако источник издания в «Газпроме» сообщил, что «санкционные риски в связи с работой судна нивелированы».

29 мая стало известно, что российское судно-трубоукладчик вернулось в логистический центр проекта «Северный поток – 2» — немецкий порт Мукран после того, как накануне покинуло его и встало на якорь в нескольких километрах. В гавань также зашла принадлежащая компании МРТС трубоукладочная баржа «Фортуна». Она также считается подходящей для достройки газопровода.

Изначально «Академик Черский», после выхода из Находки в феврале, шел в Сингапур, но не стал заходить в порт и направился на Шри-Ланку. 26 апреля корабль взял курс на Калининград. На протяжении всего пути судно неоднократно меняло маршрут. По мнению экспертов, цель этих действий — не попасть под санкции США.

США ввели санкции против «Северного потока – 2» в декабре. Документ он предусматривает ограничительные меры против компаний, строящих «Северный поток – 2». Из-за этого швейцарская компания Allseas, работавшая над проектом, вывела свои суда-трубоукладчики из Балтийского моря. Позже посол США в Германии Ричард Гренелл предупредил, что Штаты могут очень быстро принять новые санкции против газопровода.

В России решили самостоятельно достроить газопровод и ввести его в эксплуатацию в 2020 году, так как из 2,46 тыс. км «Северного потока – 2» на тот момент было проложено уже 2,3 тыс.

Российский МИД назвал американские санкции жестом отчаяния в попытке заблокировать проект, выгодный России и Европе, а также примером «недобросовестной экономической конкуренции».

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтики для обеспечения прямых поставок газа в Европу. Большинство стран Евросоюза поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают Украина, Польша, Латвия, Литва, Эстония и США.