Роспотребнадзор рассказал о видах мошшеничества в период пандемии

Роспотребнадзор предупредил россиян о мошеннических действиях в период пандемии коронавирусной инфекции. Об этом говорится во вторник, 2 июня, на сайте ведомства.

В сообщении указано, что мошенники обманывают потребителей, играя на их страхах. Отдельные граждане и юридические лица предлагают за предоплату «уникальные» товары, такие как особые фильтры, очистители воздуха, лекарства и т. п.

Другими поводами для обмана являются оплата якобы выписанного штрафа, обязательное проведение платного анализа или получение особого пропуска на передвижение, услуги по поиску работы.

«Кроме того, мошенники пытаются проникнуть в квартиру с целью совершения кражи под новыми предлогами: визит врача, социального работника, сотрудника компании, проводящей санитарную обработку помещений, и пр.», — предостерегает Роспотребнадзор.

В ведомстве отметили, что в Сети злоумышленники пытаются получить персональные данные пользователей, предлагая им воспользоваться опасными ссылками.

Для того чтобы обезопасить себя, Роспотребнадзор порекомендовал использовать официальные источники. Информация для потребителей размещена в специальном разделе на официальном сайте ведомства. Помимо того, граждане могут посетить специальный портал, где размещены справочные материалы в сфере защиты прав потребителей.

В этот же день о новом виде мошенничества рассказали в МЧС России. Представляясь социальными работниками, злоумышленники приходят к пенсионерам и предлагают приобрести «очень мощное оборудование, которое защищает от всех бед и опасностей». Его настоящая цена около 145–160 рублей, но пенсионера вынуждают приобрести его за большие суммы.

Отмечается, что ни сотрудники МЧС, ни социальные работники не продают средства индивидуальной защиты, а также приборы и оборудование пожарной безопасности.

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