Сбербанк рассказал о схемах мошенничества при онлайн-шоппинге

Для кражи денег у любителей шоппинга в интернете мошенники чаще всего используют товары-приманки по низкой цене, якобы технический сбой на сайте объявлений и фейковые службы доставки товаров. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на письмо Сбербанка.

Одной из популярных мошеннических схем является якобы продажа привлекательного товара на сайте, который у покупателя не получается оплатить. Мошенник под видом продавца уверяет, что на сайте произошел технический сбой и присылает ссылку на оплату от службы поддержки, однако в результате она ведет на вредоносный ресурс, который может заразить гаджет вирусом или украсть данные банковской карты. Сбербанк призвал пользователей не переходить по ссылке от незнакомых людей.

Также мошенники часто пытаются привлечь внимание пользователей товарами по низкой цене на сайте объявлений. Для связи они указывают только почту или номер телефона, отмечая, что готовы общаться только через мессенджеры. При интересе со стороны покупателя продавец предлагает оплатить товар, а затем присылает ссылку на поддельный сайт сервиса доставки, в результате человек не получает товар, а деньги уходят на карту мошенника.

В банке призвали тщательно проверять ссылку, которую присылает продавец для отслеживания товара, чтобы убедиться в том, что это официальный сайт службы доставки. Причем со службами доставки связана еще одна популярная мошенническая схема, когда злоумышленники используют поддельные службы доставки популярных магазинов. Отмечается, что они обычно похожи на оригинал или имеют указание, что это «подрядная организация».

На таком сайте пользователь выбирает в каталоге товар, оплачивает, но затем не получает товара и не может вернуть потраченные средства. В Сбербанке отметили, что следует внимательно смотреть на сайте и при подозрении не покупать ничего, а обратиться на горячую линию компании-производителя товаров или магазина, чтобы удостовериться в подлинности интернет-ресурса.

29 мая сообщалось, что Сбербанк помог силовикам в раскрытии новой схемы СМС-мошенников. В начале мая появилась информация о новом виде мошенничества в России. Сбербанк оперативно отреагировал на запрос правоохранительных органов по Санкт-Петербургу о возможном факте преступлений в отношении клиента банка.