В МЧС предупредили о мошенничестве с пожарным оборудованием

МЧС России предупредило о мошенниках, которые под видом соцработников предлагают купить пожарное оборудование по завышенным ценам. Об этом во вторник, 2 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По словам директора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Рината Еникеева в основном жертвами мошенников становятся пожилые люди.

«[Представляясь] социальными работниками, они приходят к пенсионерам и предлагают приобрести «очень мощное оборудование, которое защищает от всех бед и опасностей». Реально оно стоит условно 145–160 рублей, <...> но пенсионера вынуждают приобрести его за большие суммы, что также является схемой мошенничества», — рассказал он.

Отмечается, что ни сотрудники МЧС, ни социальные работники не продают средства индивидуальной защиты, а также приборы и оборудование пожарной безопасности.

В мае сообщалось, что в Национальном медицинском исследовательском центре имени Блохина пресекли деятельность группы мошенников, которые брали деньги за бесплатные медицинские услуги.