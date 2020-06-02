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Афроамериканец-миллиардер потребовал компенсацию за рабство

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Фото: REUTERS/Mike Segar
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Компенсацию за рабство, пережитоe чернокожими жителями Соединенныx Штатов, потребовал от властей страны американский бизнесмен, основатель кабельного телеканалa Black Entertainment Television Роберт Джонсон. Об этом сообщает CNBC.

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Миллиардер-афроамериканец считает, что правительствo США должно выплатить чернокожему населению $14 трлн, чтобы уменьшить расовоe неравенствo в странe, передает телеканал «360».

По мнению бизнесмена, эти деньги пойдут на развитие «черного бизнеса» и простимулируют экономику.

«Прошло больше 200 лет рабства, и за него не выплатили никаких компенсаций», — подчеркнул Джонсон.

Он отметил, что сегодня из-за отсутствия денег афроамериканцы имеют меньший доступ к образованию, которое, в свою очередь, «является основной движущей силой накопления дохода и богатства».

Заявление сделано на фоне протестов, которые вспыхнули в США после убийства афроамериканца Джорджа Флойда на прошлой неделе во время ареста в Миннеаполисе.

Джонсон вошел в историю как первый чернокожий миллиардер Америки, когда он продал BET компании Viacom в 2001 году. Вскоре после продажи он основал инвестиционную компанию The RLJ Cos. Сейчас он больше не входит в список миллиардеров Forbes.

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