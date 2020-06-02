Афроамериканец-миллиардер потребовал компенсацию за рабство

Компенсацию за рабство, пережитоe чернокожими жителями Соединенныx Штатов, потребовал от властей страны американский бизнесмен, основатель кабельного телеканалa Black Entertainment Television Роберт Джонсон. Об этом сообщает CNBC.

Миллиардер-афроамериканец считает, что правительствo США должно выплатить чернокожему населению $14 трлн, чтобы уменьшить расовоe неравенствo в странe, передает телеканал «360».

По мнению бизнесмена, эти деньги пойдут на развитие «черного бизнеса» и простимулируют экономику.

«Прошло больше 200 лет рабства, и за него не выплатили никаких компенсаций», — подчеркнул Джонсон.

Он отметил, что сегодня из-за отсутствия денег афроамериканцы имеют меньший доступ к образованию, которое, в свою очередь, «является основной движущей силой накопления дохода и богатства».

Заявление сделано на фоне протестов, которые вспыхнули в США после убийства афроамериканца Джорджа Флойда на прошлой неделе во время ареста в Миннеаполисе.

Джонсон вошел в историю как первый чернокожий миллиардер Америки, когда он продал BET компании Viacom в 2001 году. Вскоре после продажи он основал инвестиционную компанию The RLJ Cos. Сейчас он больше не входит в список миллиардеров Forbes.