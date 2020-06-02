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Способное достроить «Северный поток – 2» судно поменяло владельца

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Фото: ТАСС/Виталий Невар
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Судно «Академик Черский», которое может достроить газопровод «Северный поток – 2», теперь принадлежит Самарскому теплоэнергетическому имущественному фонду. Об этом в понедельник, 1 июня, сообщило издание РБК co ссылкой на выписку из международного реестрa судов.

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По состоянию на 31 мартa фонд входил в группу «Газпром». Его учредителями являются компании «Газпром теплоэнергo» и «Газпром межрегионгaз Самарa», которые, в свою очередь, входят в «Газпром межрегионгaз».

Уставный капитал фонда составляет 123 млн рублей. Его основной вид деятельности — аренда и управление недвижимостью.

Как пояснил изданию управляющий партнер московского офиса коллегии адвокатов Pen&Paper Антон Именнов, если собственником судна сделали фонд, значит, возможные санкции США именно против этого юридического лица считаются неопасными. Это также означает, что под санкции может попасть сам «Академик Черский». При этом источник в «Газпроме» сообщил, что «санкционные риски в связи с работой судна нивелированы».

«Газпром» приобрел «Академик Черский» в 2015 году. Судно находилось в эксплуатационном управлении «Газпром флота» с 2016 года, а информация о нем находилась на сайте компании по крайней мере до февраля 2020 года.

В декабре 2019 года ключевой субподрядчик «Северного потока – 2», швейцарско-голландская компания Allseas приостановила работы по укладке труб для газопровода по дну Балтийского моря из-за введенных Вашингтоном санкций, которые прописаны в оборонном бюджете США. Документ был принят в декабре, он предусматривает ограничительные меры против компаний, строящих «Северный поток – 2».

В России решили самостоятельно достроить газопровод и ввести его в эксплуатацию в 2020 году. В МИД РФ американские санкции назвали жестом отчаяния при попытке заблокировать проект, выгодный России и Европе, а также примером «недобросовестной экономической конкуренции».

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтики для обеспечения прямых поставок газа в Европу. Большинство стран Евросоюза поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают Украина, Польша, Латвия, Литва, Эстония и США.

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