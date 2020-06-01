Прямой эфир

Выпускникам предрекли трудности с поиском работы из-за пандемии COVID-19

0
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сегодняшним выпускникам школ и вузов станет втрое сложнее найти работу — им работодатели будут предпочитать более взрослых соискателей. Об этом говорится в исследовании «Профилум» на основе последних данных Международной организации труда (МОТ) и прогнозов McKinsey, с исследованием ознакомились «Известия».

Рыночное отношение: 40% россиян сообщили о сокращении зарплат во время эпидемии
Потеря работы по-прежнему остается самым сильным кризисным страхом граждан, выяснили эксперты

Из-за пандемии коронавируса многие опытные специалисты лишились работы, и им молодежь будет проигрывать в гонке за вакансиями. Кроме того, молодым соискателям придется понизить свои зарплатные ожидания по меньшей мере на 20–30% — именно настолько уже снизились предлагаемые зарплаты.

Наиболее высокие шансы на трудоустройство имеют выпускники востребованных направлений, например вчерашние студенты физтеха. Выпускникам гуманитарных специальностей придется сложнее, тем более что и до кризиса 60% из них не работали по специальности.

В трудовых объединениях отмечают, что на фоне кризиса работодатели становятся избирательнее, ведь им нужно нарастить прежние обороты своих предприятий.

Специалисты видят решение данной проблемы в выстраивании вузами взаимоотношений с работодателями, которые могут быть заинтересованы в молодых кадрах, а также в поиске практик для студентов.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

НеCOVIDное положение: молодежи станет втрое сложнее найти работу

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В России могут появиться трудовые биржи для мигрантов
Котяков рассказал о ситуации на рынке труда в России

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020